Xbox Game Pass – Wird Disney+ Teil des Abo-Dienstes?

Microsoft plant offenbar eine baldige Ankündigung für ihren hauseigenen Abo-Service Game Pass. Diese hängt aller Voraussicht nach mit der Erfolgsserie The Mandalorian zusammen.

The Mandalorian im Game Pass?

Völlig überraschend hat Microsoft am gestrigen Sonntag einen mysteriösen Teaser zur Disney+-Serie The Mandalorian veröffentlicht. Dabei teilte man via Twitter ein Bild des Hauptdarstellers auf dem offiziellen Kanal des Xbox Game Pass. Konkrete Angaben zur bevorstehenden Ankündigung machte man in diesem Zuge allerdings noch nicht, sodass sich aktuell lediglich Vermutungen anstellen lassen.

Begleitet wurde der Tweet von den Worten:

“Alles, was wir dazu sagen, ist: Wir posten den Mandalorianer und das Kind nicht ohne Grund”. Wir dürfen also gespannt sein, in welcher Form das Redmonder Unternehmen mit der Star-Wars-Serie zusammenarbeiten wird. Denkbar wäre sicherlich eine Integration des Disney+-Abonements in den Service von Microsoft. Aber auch eine Art Zusatzcontent für bestehende Spiele aus dem Game Pass ist nicht auszuschließen.

The Mandalorian ist derzeit exklusiv über den Streaming-Dienst Disney+ verfügbar. Die Serie befindet sich bereits in der zweiten Staffel und erfreut sich gerade unter Star-Wars-Fans großer Beliebtheit.

All we're gonna say is that we're not posting The Mandalorian and The Child for no reason pic.twitter.com/LK5iDuzDcn — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 8, 2020

Quelle: Xbox Game Pass via Twitter