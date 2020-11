Immortals Fenyx Rising – Das sind die offiziellen Systemanforderungen

Trotz zahlreicher Verschiebungen innerhalb der Gaming Branche dürfen wir uns nach wie vor auf Ubisoft’s drittes großes Spiel zum Jahresendspurt freuen: Immortals Fenyx Rising. Nun gab Ubisoft auch die Systemvoraussetzungen für das Spiel bekannt. Die fallen trotz der großen Spielwelt aber sehr human aus.

Detaillierte Übersicht zu den Anforderungen von Immortals Fenyx Rising veröffentlicht

Wie auch bereits in der Vergangenheit erstellte Ubisoft eine sehr detaillierte Übersicht, welche die Anforderungen für verschiedene Settings angeben. Um überhaupt einsteigen zu können, empfehlen die Entwickler mindestens eine GTX 660 oder eine R9 280X als Grafikeinheit. Für 4K dagegen sollte man mindestens auf eine GTX 2070 zurückgreifen. In jedem Fall sollte der Artstyle, der sehr an Breath of the Wild angelehnt ist, einiges hermachen können.

Besonders kundenfreundlich ist der geringe Speicherbedarf. Lediglich 28 GB müssten auf einer SSD-Festplatte freigeräumt werden. Die Voraussetzungen für die verschiedenen Einstellungen listen wir euch unten auf. Das Spiel erscheint am 3. Dezember für den PC, Nintendo Switch, als auch für Xbox One, PS4 und die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series S/X. Auch Google Stadia wird unterstützt.

Die Anforderungen in der Übersicht

Very Low (720p/30 fps)

CPU: Intel Core i5-2400 oder AMD FX-6300

Intel Core i5-2400 oder AMD FX-6300 GPU: GeForce GTX 660 oder AMD R9 280X

GeForce GTX 660 oder AMD R9 280X RAM: 8 GB (Dual-channel mode)

8 GB (Dual-channel mode) VRAM: 2 GB für Nvidia oder 3GB für AMD

2 GB für Nvidia oder 3GB für AMD Storage: 28 GB HDD

28 GB HDD OS: Windows 7 64-bit

High (1080p/30 fps)

CPU : Intel Core i7-3770 oder AMD FX-8350

: Intel Core i7-3770 oder AMD FX-8350 GPU : GeForce GTX 970 oder AMD R9 290

: GeForce GTX 970 oder AMD R9 290 RAM : 8 GB (Dual-channel mode)

: 8 GB (Dual-channel mode) VRAM : 4 GB

: 4 GB Storage : 28 GB SSD

: 28 GB SSD OS: Windows 10 64-bit

High (1080p/60 fps)

CPU : Intel Core i7-6700 oder AMD Ryzen 7 1700

: Intel Core i7-6700 oder AMD Ryzen 7 1700 GPU : GeForce GTX 1070 oder AMD RX Vega 56

: GeForce GTX 1070 oder AMD RX Vega 56 RAM : 16 GB (Dual-channel mode)

: 16 GB (Dual-channel mode) VRAM : 8 GB

: 8 GB Storage : 28 GB SSD

: 28 GB SSD OS: Windows 10 64-bit

Very High (1440p/60 fps)

CPU : Intel Core i7-8700 K oder AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7-8700 K oder AMD Ryzen 5 3600X GPU : GeForce GTX 2070 Super oder AMD RX 5700

: GeForce GTX 2070 Super oder AMD RX 5700 RAM : 16 GB (Dual-channel mode)

: 16 GB (Dual-channel mode) VRAM : 8 GB

: 8 GB Storage : 28 GB SSD

: 28 GB SSD OS: Windows 10 64-bit

Very High (4K/30 fps)

CPU : Intel Core i7-8700 K oder AMD Ryzen 5 3700X

: Intel Core i7-8700 K oder AMD Ryzen 5 3700X GPU : GeForce GTX 2070 Super oder AMD RX Vega 56

: GeForce GTX 2070 Super oder AMD RX Vega 56 RAM : 16 GB (Dual-channel mode)

: 16 GB (Dual-channel mode) VRAM : 8 GB

: 8 GB Storage : 28GB SSD

: 28GB SSD OS: Windows 10 64-bit

Immortals Fenyx Rising - [PC] NUR FÜR VORBESTELLER: Eine Zusatzmission – Eine Geschichte von Blitz und Feuer. Erleben Sie die Geschichte von Helios und Phaeton

Die Götter der Olymps gewähren Ihnen mächtige Gaben. Nutzen Sie sie beim Lösen von Rätseln und bei der Erkundung der riesigen Spielwelt

Treffen Sie im Kampf auf mythische Gegner wie Zyklopen, Medusen, dem Minotaurus, sowie korrumpierten Helden wie Achilles in schnellen Boden- und Luftkämpfen entgegen

Erschaffen Sie mit Fenyx Ihre eigene Legende. Fenyx kann auf mannigfaltige Weise angepasst werden. So lässt sich das Geschlecht wählen, das Aussehen, aber auch Waffen und Rüstungen anpassen

Zielgruppen-Bewertung: Unbekannt

