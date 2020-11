Der Monatsrückblick Oktober 2020

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Zeit für die Next-Gen!

Eiderdaus, wie schnell die Zeit doch vergeht! In diesem Monat erscheinen endlich die heißersehnten Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5. Da schwelgen wir doch gerne noch einmal in Erinnerung und sehen uns an, was der Oktober in Punkto Next-Gen-Konsolen so zu bieten hatte. Denn kurz vor dem Launch hauen Sony und Microsoft natürlich noch so einiges an neuen Informationen raus, damit sie um die Gunst der Spielerschaft buhlen können.

So wurden beispielsweise Details zur Abwärtskompatibilität der Xbox Series X bekannt gegeben. Long Story Short: Es ist praktisch jedes Spiel abwärtskompatibel. Sony hingegen gab euch praktische hausmännische Tipps für das richtige Lüften eurer Konsole – in Zeiten von Corona ist eben nicht nur das richtige Lüften von Räumen ein großes Thema! Doch Spaß beiseite: wirklich erfreulich ist die Tatsache, dass nach den katastrophalen Vorbestellerwellen keine weiteren Stornierungen mehr zu erwarten sind. Juhu!

Ein Sorgenkind nach dem anderen

Ach CD Project Red, was ist nur los mit euch? Nach bislang zwei Verschiebungen erfolgte im Oktober Verschiebung Nummer 3, und das, obwohl bereits der Goldstatus verkündet wurde! Begründet wurde das Ganze damit, dass die Veröffentlichung auf so vielen Konsolen gleichzeitig mehr Probleme bereitet als gedacht. Einerseits ist die weitere Verschiebung natürlich schade, andererseits ist jede Verschiebung, die einem unfertigen Spiel entgegenwirkt, die richtige Entscheidung. Doch Jungs und Mädels: Übertreibt es bitte nicht mit der Crunch Time eurer Mitarbeiter. Vielleicht könnte man ja über einen saftigen Bonus zum Jahresende nachdenken…?

Doch nicht nur angehende Robotermenschen, auch Digiritter in Ausbildung müssen sich länger gedulden als gedacht, denn auch Digimon Survive wird sich etwas verspäten. So erscheint der Titel nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2021. Schade! Doch bevor uns ein ähnliches Bugfest wie bei Watch Dogs: Legion bevorsteht, begrüße ich jede Verschiebung zur Verbesserung eines Games!

Diese Preise sind zum Fürchten

Allseits bekannt endet der Oktober mit dem wohl fürchterlichsten Fest, dass die Überseefahrt von Amerika zu uns überstanden hat: Halloween. Kinder stören den abendlichen Raid und wollen dann auch noch euren Süßigkeitenvorrat plündern? Nicht mit uns! Für uns Gamer gab es zum Glück zahlreiche Rabatte im Epic Games Store, im PlayStation Store und auf Steam. Geil!

Abseits des Gruselfestes haben wir uns bei NAT-Games mit viel philosophischeren Fragen beschäftigt. Was gefällt uns an den Klängen von Yoko Shimomura so sehr? Womit möchte sich Yakuza: Like A Dragon von seinen Vorgängern abheben? Und viel wichtiger: Erwartet uns in DiRT 5 mehr Matsch als je zuvor? Natürlich gab es auch noch zahlreiche Tests auf unserer Seite zu sehen zu Ressourcen sammelnden Affen, Fußball spielenden Alpakas, arbeitswütigen Gabelstaplern und Männern in bunten, engen Strampleranzügen. Was verlangt ihr mehr vom Oktober?

Endlich ist es soweit!

Naja, vom November erwarten wir uns nichts Geringeres als die Veröffentlichung der Next-Gen-Konsole, die mit tollen neuen Features und geiler Hardware auftrumpfen möchte. Fehlt da nicht noch etwas? Achja, die lohnenswerten Spiele… Naja, die kann man auch noch im nächsten Jahr nachreichen, oder?… Oder?!? Somit verabschiede ich mich für diesen Monat und wünsche euch viel Spaß beim Zocken!