Call of Duty: Black Ops Cold War – Auf Konsolen weniger Speicher nötig

Erst vor wenigen Tagen enthüllte Activision die PC-Systemanforderungen für das kommende Call of Duty: Black Ops Cold War. Dabei überraschte der hohe Bedarf an Speicherkapazitäten. Bis zu 250 GB freier Speicher benötigt der Shooter. Nun wurden auch die offiziellen Angaben für die Konsolen-Versionen veröffentlicht. Konsoleros haben Grund zum Durchatmen, zumindest teilweise.

Call of Duty: Black Ops Cold War steht bald zum Preload bereit

Wer auf dem PC das Spiel mit höchsten Einstellungen genießen möchte, muss wahnsinnig viel freien Speicher übrig haben. Somit sorgten sich auch die Konsolenspieler um diese Zahl. Insbesondere die Next-Gen Konsolen, welche auf eine kostspielige SSD setzen, wurden hier beäugt. Nun sind die offiziellen Zahlen aber bekannt. Playstation 4 und Xbox One kommen dabei mit 95, bzw. 93 GB aus. Auf der Playstation 5 muss man 133 GB frei halten, auf der Series S und X sind es 135 GB. Jedoch können die Nutzer auch die jeweiligen Bestandteile des Spiels separat installieren.

So kann die Kampagne nach dem Durchzocken einzeln deinstalliert werden, sodass nur noch der Multiplayer-Modus auf der Festplatte bleibt. Die Xbox Series X verfügt 802 GB verfügbaren Speicher, die PS5 soll etwas über 650 GB besitzen und auf der Series S sind es sogar nur weniger als 400 GB nutzbar. Allerdings werden die Spiele im Gegensatz zum großen Bruder hier auch kleiner ausfallen. Zudem gab man in dem Zuge auch die Preload-Termine bekannt. Die Infos findet ihr hier nochmal in einer Übersicht.

Downloadgrößen und Preload-Termine im Überblick

Preload:

PS4 und Xbox One: 6. November, 6 Uhr

PC: 10. November, 19 Uhr

Xbox Series X: 10. November

PS5: 19. November

Downloadgrößen:

PlayStation 4: 95 GB

PlayStation 5: 133 GB

Xbox One: 93 GB

Xbox Series X|S: 136 GB

PC: 35 GB (Multiplayer) / 82GB (Komplettes Spiel) / 125GB (Ultra-Grafik)

Quelle: Activision