Call of Duty: Black Ops Cold War – Braucht bis zu 250 GB Speicherplatz

Activision schickt, wie jedes Jahr, einen neuen Shooter aus dem CoD-Universum ins Rennen. Call of Duty: Black Ops Cold War soll dabei geschichtlich an den ersten Teil der Sub-Reihe anknüpfen. Somit geht es ‘Back to the Roots’. Jedoch knüpft das Spiel in Sachen Speicherplatzanforderungen eher an Modern Warfare aus dem vergangenen Jahr an.

Call of Duty: Black Ops Cold War setzt auf variable Spielgröße

Die Systemanforderungen wurden zu dem neuen Shooter veröffentlicht und schnell macht ein Punkt negativ auf sich aufmerksam. Schon Modern Warfare ist ein enorm großes Spiel und nimmt einen großen Teil der Festplatte ein. Cold War übertrifft seinen Vorgänger jedoch in dem Punkt nochmal. Denn je nachdem, auf welchen Einstellungen man das Spiel spielt, desto unterschiedlicher fällt der benötigte Festplattenspeicher aus. Man benötigt in jedem Fall jedoch mindestens 175 GB, davon entfallen ca. 50 GB auf den Multiplayer.

Wer die Ultra-Settings, inklusive Raytracing nutzt, der muss sogar 250 GB Platz schaffen. Unklar ist dementsprechend, wie viel Speicher das Spiel auf den neuen Konsolen benötigen wird, da diese ja ebenfalls auf Raytracing setzen. Die Xbox Series X verfügt über 1 TB Speicher, wovon etwas über 800 GB verfügbar sind, die PS5 nutzt eine 825 GB Festplatte, von der man einen freien Speicher von 600-650 GB erwartet. Die restlichen Anforderungen an den PC fallen sehr moderat aus. Somit können auch Besitzer schwächerer Mittelklasse-PC’s in den Genuss des Spiels kommen.

