Godfall – Gearbox enthüllt PC Anforderungen

Der Start von Gearbox Hack and Slash Looter Godfall steht kurz bevor. Für alle die vorhaben den Titel auf dem PC zu spielen, fehlten bisher allerdings die nötigen Anforderungen. Gearbox hat jetzt aber enthüllt, was euer Computer leisten muss.

Das muss euer Computer für Godfall leisten können

Am 12. November geht der neue Nahkampf basierte Fantasy Looter von Gearbox an den Start. Wer den Playstation Launch Titel aber nicht auf Sonys neuer Next Gen Konsole, sondern dem PC spielen will, muss natürlich wissen was der Computer leisten muss.

Mit dem Release in Reichweite hat der Entwickler jetzt die Anforderungen für die PC Version enthüllt. Verglichen mit so manch anderem aktuellen Titel für PC, sind die Anforderungen selbst für die empfohlene Einstellung, noch recht moderat.

Für das beste Erlebnis solltet ihr entweder einen Ryzen 5 3600 oder Core i-7 8700 Prozessor mit 16 GB RAM besitzen. Zusätzlich solltet ihr mindestens ein Radeon RX5700 XT oder eine GeForce GTX 1080 Ti Grafikkarte verwenden.

Prepare to ascend on PC! The PC specs for #Godfall are available now. ⚔ Pre-purchase on PC today: https://t.co/Sa8GUzmXoK pic.twitter.com/0cOk1bjsoE — Godfall (@PlayGodfall) November 2, 2020

Godfall - PS5 Online-Verbindung erforderlich

PlaystationPlus im Multiplayer erforderlich

Schalte 12 Valorplates frei: Göttliche, von Zodiac inspirierte Rüstungen, mit denen du jeden Feind zwischen dir und Makros vernichten kannst.

Teste deine Fähigkeiten im Turm der Prüfungen und fordere dich gegen die härtesten Feinde heraus und verdiene Beute der höchsten Stufe.

Kämpfe alleine oder mit Freunden im PvE-Online-Koop-Spiel für drei Spieler.

