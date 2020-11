Demon’s Souls – Mindestens 180 Spielhilfen im Spiel

Gleich zum Start der Playstation 5 erwartet Spieler mit Demon’s Souls ein echt harter Titel, bei dem so mancher Spieler vielleicht eine helfende Hand gebrauchen könnte. Mit dem Spielhilfe Feature der PS5 wird das diesmal auch direkt auf der Konsole möglich sein.

Demon’s Souls wird jede Menge Tipps und Tricks enthalten

Bei der letzten Sony Präsentation bekamen wir einen ersten Blick auf das neue Interface der Playstation 5 und die neuen Funktionen wie Karten oder auch das Hilfe-Feature. Bisher musste man bei kniffligen Puzzeln, harten Bossen oder unauffindbaren Items, das Internet bemühen. Dabei war man immer davon abhängig, dass jemand bereits die Lösung gefunden und online geteilt hatte.

Auf der PS5 werdet ihr jetzt die Möglichkeit haben direkt Hilfe zu erhalten und das von den Entwicklern selbst. In einem Interview mit der Washington Post wurde bestätigt, dass das Remake mindestens 180 Hilfen in Form von Tipps und Videos enthalten wird. Dabei kann man von den Basics bis hin zu Boss Anleitungen wohl so ziemlich alles erwarten. Es wird interessant werden dieses Feature ausgiebig testen zu können und vor allem zu sehen, wie Sony die Funkion in Zukunft weiter nutzt und verfeinert.

Demon's Souls - [PlayStation 5] Dieses vollständig neu entwickelte Remake lässt dich die verstörende Geschichte und die knallharten Kämpfe von Demon's Souls erneut erleben

In diesem Remake stellen sich die Spieler den Herausforderungen des Originals, die jedoch von Grund auf neu gestaltet wurden

Zwei Grafikmodi: 4K-Modus oder High-Frame-Rate-Modus

