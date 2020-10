Xbox Series X – Fast jedes Spiel ist abwärtskompatibel

Bei der Xbox Series X- und S-Variante, als auch bei der Playstation 5 ist die Abwärtskompatibilität ein großes und wichtiges Thema. Dementsprechend herrschten auf beiden Seiten in den letzten Wochen Diskussionen, welche alten Spiele denn nun wirklich mit auf in neue Generation übernommen werden können. Microsoft liefert nun in Bezug auf die kommende Xbox-Konsolen eine sehr klare Antwort. Denn nahezu jedes Xbox-Spiel lässt sich auf der Series S und X abspielen. Ein paar Ausnahmen gibt es dennoch.

Xbox One Games nahezu komplett abwärtskompatibel zur Xbox Series X und S

Jason Ronald aus dem Xbox-Team lieferte in Bezug zu Microsofts neuen Konsolen die eindeutige Antwort darauf, welche Spiele abwärtskompatibel sein werden. Demnach sind alle originalen Xbox oder Xbox 360 Spiele kompatibel, die bereits jetzt schon auf der Xbox One abgespielt werden können. Zudem sind alle One-Spiele abwärtskompatibel, bis auf jene, die Kinect voraussetzen. Davon gibt es allerdings nicht sonderlich viele. Weniger als 10 Spiele und eine Hand voll Indie-Games fallen damit nur weg.

Alle anderen Games laufen auch auf den kommenden Konsolen. In über 500.000 Stunden teste das Team die Kompatibilität aller Spiele. Zudem sehen die alten Spiele auf den Series-Konsolen besser aus und bieten eine bessere Performance. Das liegt unter anderem auch an der automatischen HDR-Funktion und der natürlich höheren Leistung. Microsoft schickt die neue Konsolen-Generation ab dem 10. November für je 299€ und 499€ ins Rennen.