Warhammer Chaosbane – Titel kommt für die Next-Gen

Warhammer Chaosbane wird auch für die nächste Konsolengeneration erhältlich sein, dies kündigte NACON zusammen mit Eko Software heute an. Die Slayer Edition wird reichlich Inhalt bieten und kommt sogar in 4K.

Warhammer Chaosbane führt neuen Charakter ein!

Mit der Slayer Edition zu Chaosbane, wird der Charakter Jurgen Haider eingeführt. Jurgen ist ein Hexenjäger und ist mit zwei Waffen ausgerüstet, der gerne mal Richter und Henker zugleich spielt. Er bezieht seine Macht aus dem Glauben an Sigmar und versucht die Welt vom Chaos zu befreien. Sowohl Nahkampf mit dem Schwert als auch Fernkampf mit der Pistole liegen ihm, was ihm zu einen perfekten Krieger macht. Jurgen ist in der Slayer Edition integriert und wird für die aktuellen Konsolen als DLC erhältlich sein.

Auch ein neuer kostenloser Patch wird im Zuge der neuen Edition erscheinen, welcher die Knotenpunkte von Akt 1 und Akt 2 erweitert. Zudem kommt der Friedhof dazu, der das Gebiet erweitert und neue Gegner einführt, wie den Dämonenprinzen. Die Slayer Edition kommt zudem mit allen zwölf DLC-Paketen, allen Updates, 4K-Grafik und 60FPS. Ab dem 10. November wird der neue DLC für PC via Steam, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar sein und später im November folgt dann mit der neuen Edition die Verfügbarkeit für PS5 und Xbos Series X|S. Hier gibt’s noch mehr Neuigkeiten!

Quelle: NACON, Eko Software via Pressemeldung