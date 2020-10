Watch Dogs Legion – Game-Breaking-Bug auf der Xbox One X

Watch Dogs Legion erscheint zwar erst am morgigen Donnerstag, einige Media Outlets konnten das Actionspiel aber bereits ausführlich antesten und stießen auf enorme Performance-Probleme auf der Xbox One X.

Plattformübergreifende Probleme

Watch Dogs Legion scheint wohl schon vor offiziellem Verkaufsstart mit einigen Performance-Problemen zu kämpfen. Wie die Kollegen von Eurogamer berichteten, ließen sich im Rahmen ihres Tests häufig genug Performance-Einbußen und sogar Spielabstürze beobachten. Gerade in der Nähe von virtuellen Gewässern laufe das Spiel wohl alles andere als stabil.

Dabei soll insbesondere die Xbox-One-X-Version heraustechen: Hier habe sich sogar ein Game-Breaking-Bug eingeschlichen, der nach rund 6-8 Spielstunden auftrete und die Konsole dermaßen überhitze, dass sie sich abschalte. Selbst mit einer i9 und Geforce RTX 2080Ti ließen sich aber vermehrt Framerateeinbrüche ausmachen.

Trotz aller Probleme stellt Ubisoft bereits Abhilfe in Aussicht: Am 30. Oktober 2020 soll bereits ein neuer Patch folgen, der sich eben dieser Probleme annimmt und auch den Bug auf der Xbox One X beseitigt. Wer also daran denkt, das Spiel bereits morgen auf Microsofts leistungsstaker Heimkonsole zu starten, sollte unter Umständen lieber den Bugfix am Freitag abwarten.

Quelle: Eurogamer