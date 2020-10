Podcast: Halloween zum Hören: Die besten Horrorfilme und Horrorspiele unserer Zeit | Folge 27

In wenigen Tagen ist endlich wieder Halloween und passend zum größten Gruselfest der Welt unterhalten wir uns in der heutigen Folge über die wohl besten Horrorfilme und Horrorspiele unserer Zeit. Aber auch Klassiker wie A Nightmare on Elm Street, Halloween und Freitag, der 13. kommen nicht zu kurz. Können aber Filme wie Conjouring, It Follows, The Purge oder Hereditary gegenüber der alten Klassiker mithalten? Ach und was macht eigentlich unser Freund der Slender-Man? Die Antwort gibt es in der siebenundzwanstigsten Folge Bis zur Glotze.

Podcast über die besten Horrorfilme und Horrorspiele unserer Zeit zu Halloween | Folge 27

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Lukas Hesselmann, Kevin Kreisel

