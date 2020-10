Xbox Game Pass – Weitere Neuzugänge für die nächsten Wochen bestätigt

Der Xbox Game Pass ist mittlerweile sowohl auf Microsofts eigener Heimkonsole, dem PC als auch Android-Geräten verfügbar und liefert Spielern die perfekte Gelegenheit gegen einen geringen Obulus auf eine immense Spielebibliothek zurückzugreifen. In regelmäßigen Abständen meldet Microsoft dabei immer wieder Neuzugänge für den Abo-Dienst an und erweitert das bekannte Portfolio um zusätzliche Blockbuster sowie Indie-Perlen. Der Redmonder Konzern sprach nun konkreter über die kommenden Titel für den eigenen Service.

Xbox Game Pass mit PUBG, Celeste und Ark: Survival Evolved

Mit dem heutigen Tag können Spieler dabei auf Konsole als auch PC auf den Puzzler Carto zurückgreifen. Ab dem 29. Oktober hält dann eine größere Anzahl an Spielen Einzug ins bekannte Portfolio. So können Konsolen- als auch PC-Besitzer auf Day of the Tentacle Remastered, Five Nights at Freddy’s, Full Throttle Remastered, Grim Fandango Remastered und Unruly Heroes zurückgreifen. Zudem gesellt sich für Xbox One-Spieler ScourgeBringer, während Besitzer eines Android-Gerätes ebenfalls PlayerUnknown’s Battlegrounds konsumieren können. Am 5. November folgt dann die zweite Welle an Neuzugängen. Darunter für die stationäre Hardware Celeste, Comanche, Deep Rock Galactic, Eastshade sowie Knights and Bikes. Als besonderes Schmankerl steht ab dem 17. November ebenfalls Survival Evolved: Explorer’s Edition bereit. Neben dem Basis-Spiel sind hier zudem drei Erweiterungen inkludiert.

Mit dem Ende des Monats verlassen natürlich auch diverse Speile das Game Pass Angebot:

After Party (Konsole)

LEGO Star Wars 3 (Konsole)

Rise & Shine (Konsole)

Tacoma (Konsole & PC)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Konsole & PC)

The Red Strings Club (PC)

Microsoft kündigte gemeinsam mit Electronic Arts unlängst bereits an, dass EA Play zukünftig ebenfalls ein Teil des Xbox Game Pass werden wird.

Quelle: Microsoft