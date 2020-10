Epic Games – Große Rabatte zum Halloween Sale

In der schaurigsten aller Jahreszeiten, hat Epic Games einen Halloween Sale gestartet. Von AAA-Titeln bis Indie-Perlen ist alles dabei und sind teilweise bis zu 75% rabattiert.

Epic Games hat die Spiele raus!

Wer sich vor der neuen Konsolen-Generation noch ein paar PC-Spiele sichern möchte, der wird bestimmt beim Epic Halloween Sale 2020 fündig. Dabei sind auch viele neue Titel, die ihr für einen günstigen Preis ergattern könnt. Ich gebe euch hier einmal eine kleine Übersicht, welche Spiele euch erwarten und wie stark sie reduziert sind.

Unter anderem sind die Spiele Star Wars Jedi: Fallen Order, GTA V, The Outer Worlds und Borderlands 3 50% reduziert. Zwischen 30%-40% reduziert sind Spiele wie Read Dead Redemption 2, Crysis Remastered, die Control Ultimate Edition oder auch Death Stranding. Wer ein richtiges Schnäppchen machen möchte, der sollte sich die Borderlands: The Handsome Collection, Sid Meier’s Civilization VI, oder Layers of Fear anschauen, denn diese Titel sind 75% reduziert. Obwohl die Aktion nur verspricht Rabatte bis zu 75% zu geben, sind Titel wie The Talos Principle, sogar um 90% reduziert worden. Wer derzeit keine Kohle in der Tasche hat, sollte bei den gratis Titeln in diesem Monat vorbeischauen, denn Costume Quest 2 und Layers of Fear 2 gibt es momentan für lau. Blair Witch und das Ghostbusters: The Video Game Remastered folgen dann am 29. Oktober. Die gesamte Aktion läuft noch bis zum 5. November, also los los!

Quelle: Epic Games Store