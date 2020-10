Cyberpunk 2077 – Heiß ersehnter Titel wird doch noch einmal verschoben

Und Cyberpunk 2077 kommt doch nicht im November. Obwohl Entwickler CD Projekt immer wieder betont hatte, dass das angepeilte Releasedatum des 19. November eingehalten werden könne, musste man nun per Twitter eine erneute Hiobsbotschaft verkünden. Ganze 21 Tage später soll der heiß ersehnte Titel nun erscheinen.

Cyberpunk 2077 kommt nun kurz vor Weihnachten

Das neue Releasedatum ist somit der 10. Dezember. Damit kommt das Spiel kurz vor Weihnachten, was jedoch nicht der Grund für die Verschiebung ist. Obwohl der Gold-Status erreicht wurde, betont man bei CD Project dass die Arbeit damit nicht getan sei. Man habe derzeit Probleme, das Spiel gleichzeitig für alle Generationen fertig zu bekommen, während man von Zuhause aus arbeiten muss. Die 21 zusätzlichen Tage seinen wertvolle Zeit, so versichtert man.

Für die Entscheidung muss CD Project eine Menge Kritik einstecken, denn eine weitere Verschiebung haben sie bisher vehement ausgeschlossen. Auf Twitter antworteten sie sogar Fans, die sich für den 19. November extra frei genommen hatten, dass sie das Spiel an diesem Tag definitiv zocken würden könnten. Auch durch die angekündigte Crunch-Time, die vorher dementiert wurde, geriet der Entwickler ein wenig in die Kritik. Die Entwicklung stand also vor allem gegen Ende nicht unter einem besonders guten Stern.

Viele der Entwicklungen, die nun noch getätigt werden, sollen mit einem Day 0 Patch veröffentlicht werden, wenn das Spiel dann am 10. Dezember für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC erscheint.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Quelle: Twitter