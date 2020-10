Cyberpunk 2077 – Goldstatus erreicht

Vor sage und schreibe acht Jahren wurde Cyberpunk 2077 angekündigt und hat seitdem eine lange Entwicklungsreise hinter sich. Seit der Ankündigung ist es mehrere Male verschoben worden und aufgrund aktueller Geschehnisse hatten Fans befürchtet, dass das aktuelle Releasedatum ebenfalls nicht eingehalten werden kann. Dem wurde nun mit einem Tweet widersprochen: Das Spiel hat den Goldstatus erreicht.

Ursprünglich sollte das Spiel 16. April 2020 erscheinen, wurde jedoch schon bald auf den 17. September verschoben. Kurze Zeit später stand ein weiteres Mal ein neues Releasedatum fest: Der 19. November sollte es nun also sein. Jedoch kamen vor allem bei den Fans jetzt Zweifel auf, ob dies zu schaffen sei und zwar ohne den üblichen Crunch. Hier wurde von Entwickler CD Projekt nämlich versprochen, dass es keinen Crunch für die Mitarbeiter geben soll.

Dies musste kurze Zeit später aber wieder zurückgenommen werden, der Crunch war nicht abzuwenden. Doch nun ist also das Releasedatum des 19. Novembers 2020 sicher. Dann erscheint der Rollenspielhit für PC, Playstation 4 und Xbox One, nächstes Jahr auch für Playstation 5 und Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀

See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020