Google Stadia – Diese Spiele sind bald im Pro-Abo verfügbar

Mit dem Streaming-Dienst Google Stadia versucht der amerikanische Konzern bereits seit November des letzten Jahres die Gaming-Industrie aufzumischen. Dabei enttäuschte der Service zu Beginn mit einem eher geringen Umfang. Dieses wertete Google mit den folgenden Monaten allerdings immer weiter auf und so warten auch in den kommenden Wochen weitere Neuzugänge auf die Spieler.

Google Stadia mit Sekiro: Shadows Die Twice und Watch_Dogs: Legion

So kündigte man unlängst an, dass Nutzer vom Streaming-Dienst ab dem heutigen Tag ebenfalls auf From Softwares aktuelles Adventure Sekiro: Shadows Die Twice zurückgreifen können. Zudem gesellt sich ab morgen, dem 29. Oktober, das Open-World-Abenteuer Watch_Dogs: Legion. Für beide de AAA-Giganten wird natürlich ein separater Preis verlangt.

Abseits davon gab Google ebenfalls einige neue Informationen für Pro-Abonnenten bekannt. So sollen sechs weitere Titel dem bestehenden Portfolio hinzugefügt werden, sodass dann insgesamt gut 31 Titel den Spielern zur Verfügung stehen. Ab dem 1. November könnt ihr somit auf den taktischen Third-Person-Shooter Sniper Elite 4, den Actiontitel Risk of Rain 2, den bunten Puzzler The Gardens Between, den Stealth-Hit Hello Neighbor: Hide & Seek, das Episoden-Abenteuer Republique sowie der Plattformer Sundered: Eldritch Edition zurückgreifen. Im gleichen Zug verlassen ebenfalls drei Speile das bestehende Portfolio. Dazu gehören die Titel Just Shapes & Beats, Metro: Last Light Redux, Strange Brigade und West of Loathing.

Quelle: Google