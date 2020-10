Playstation – Neues Trophäensystem startet morgen

Schon seit dem Start der PS3 konnte man in Spielen Trophäen durch bestimmte Aktivitäten freischalten und am Ende sogar die begehrte Platin Trophäe abstauben. Mit der kommenden Playstation Generation werden aber einige Änderungen am Trophäensystem vorgenommen, die zum Teil schon morgen starten.

Playstation schraubt an seinen Trophäen

Mit der PS3 startete Sony auch sein eigenes Trophäensystem bei dem ihr virtuelle Pokale für gemeisterte Herausforderungen erspielen könnt. Seitdem hat sich eine große Gemeinschaft dem erspielen dieser Trophäen gewidmet und viele Ressourcen teilen die besten und schnellsten Wege zur begehrten Platin Trophäe.

In Vorbereitung auf den Start der neuen PS5 gibt es jetzt aber nach langer Zeit, umfassende Änderungen an dem System. Denn bisher war Level 100 das Maximum, dass ihr erreichen konntet. Schon ab morgen soll das neue System das Maximum allerdings auf 999 erweitern.

Aktuelle Trophäen werden automatisch auf das neue System konvertiert und so solltet ihr morgen einen veränderten Wert bei euch vorfinden. Dabei werden die jeweiligen Trophäen auch neue Wertungen erhalten und Platins werden künftig noch mehr zum Gesamtwert beitragen.

Eine lang erwartete Funktion enthüllt zudem der französische PS Blog, denn hier wird auch eine Tracking Funktion angekündigt. Diese soll es erlauben euren Fortschritt beim Freischalten im Auge zu behalten. Dieses Feature scheint allerdings nur auf der PS5 verfügbar zu sein. Es könnte aber auch in den diversen Apps implementiert werden.

Quelle: blog.de.playstation.com