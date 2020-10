Silent Hill 4: The Room – Ab sofort auf GOG.com verfügbar

Konami bringt eine Reihe seiner Videospiel-Klassiker erneut auf den PC. Der jüngste Neuzugang dieser Offensive ist Silent Hill 4: The Room, den ihr ab sofort auf GOG erwerben könnt.

Silent Hill 4 ebenfalls wiederveröffentlicht

Nachdem Publisher Konami erst in der vergangenen Woche einige seiner zeitlosen Klassiker über den GOG-Store veröffentlicht hat, folgt nun ein weiterer überraschender Re-Release: Das Horror-Spiel Silent Hill 4: The Room kann ab sofort über GOG.com in digitaler Form erworben werden. Für gerade einmal 9,99 Euro könnt ihr euch den 2004 erschienenen Klassiker nun nochmals für euren heimischen PC sichern.

Silent Hill 4: The Room hob sich damals von den bisherigen Serienteilen ab, indem es neben einem völlig neuen Protagonisten auch nicht mehr in der namensgebenden, ikonischen Stadt spielte. Darüber hinaus wechselte das Spiel erstmals wiederholt zwischen Ego- sowie Third-Person-Sicht und gestaltete den Horror so deutlich immersiver.

Henry Townshend ist in seinem Apartment gefangen, der einzige Ausweg ist ein mysteriöses Portal, das in eine entsetzliche Alternativrealität führt. Hinter jeder Ecke lauern grauenhafte Anblicke, er wird an den Rand des Wahnsinns getrieben. Er muss einen Weg heraus aus diesem Albtraum finden. Das ist „The Room“, ein Klassiker der legendären Horrorserie.

Nebst Silent Hill könnt ihr euch über GOG ab sofort auch Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Subsistance sowie die Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra sichern. Alle Titel sind wie für die Vertriebsplattform üblich DRM-frei verfügbar.

Quelle: GOG