Playstation 5 – Nicht alle Spielstände lassen sich übertragen

Nach dem Vorbesteller-Chaos bei Sony’s Playstation 5 trudeln nun weitere unschöne Nachrichten ein. Dies betrifft nämlich die Cross-Gen-Titel der PS5. PS4-Spiele, die auch auf der neuen Konsole erscheinen, sollen demnach voll kompatibel sein und entsprechende Next-Gen-Upgrades erhalten. Nun bestätigen die ersten Entwicklerstudios aber, dass der Spielstand dabei nicht übertragen wird, sondern auf “0” gesetzt wird.

Vor wenigen Tagen bestätigten die Entwickler von Yakuza: Like a Dragon, dass der Spielstand von PS4 auf PS5 nicht übertragbar sei. Auch Watch Dogs betrifft wohl dieses Problem. Diese Cross-Gen-Titel sollten, sofern man die PS4-Version kauft, auch ohne Zusatzkosten und mit Verbesserungen auf der PS5 laufen. Dieser Übergang könnte nun aber holpriger ausfallen als gedacht. Nun bestätigten nämlich auch die Entwickler von DiRT 5, dass der Spielstand nicht auf die neue Konsole übertragen werden kann. Wer also auf der PS4 zuerst spielt, müsste auf der PS5 komplett von vorne beginnen. Auch für das Actionspiel Maneater treffen diese Einschränkungen zu. Allerdings gibt es auch positive Gegenbeispiele. So könnt ihr in Spiderman: Miles Morales euren Spielstand auf die neue Konsole übertragen.

Leider gibt es noch keine vollständige Liste, welche Spiele insgesamt von dem Problem betroffen sind. Auch der Grund für die fehlerhafte Savegame-Transferierung bleibt bislang unbekannt. Larry Hryb von Microsoft, besser bekannt als Major Nelson, nutzte die Gelegenheit und stichelte auf Twitter mit einem Post gegen Sony. Darin betont er, dass man aufgrund der Cloud-Speicherstände über alle Xbox-Generationen hinweg seinen Spielstand mit auf die neue Konsole mitnehmen kann. Bislang bestätigten die Entwickler die Probleme bei der Spielstandübertragung ausschließlich für die PS5. Somit bleibt es spannend zu sehen, welche Spiele darüber hinaus betroffen sind und welche Gründe es dafür gibt.

Currently on Xbox, all progress can be carried over between generations. On PlayStation, your Playgrounds creations can be carried over, but other game progress (Career, currency, saved liveries) cannot. If that changes, we'll let you know!

— DIRT (@dirtgame) September 24, 2020