Super Smash Bros Ultimate – Minecraft-Steve ist tatsächlich der neue Kämpfer

Es war lange Zeit ein Meme, doch nun ist Steve aus Minecraft tatsächlich ein Kämpfer in Super Smash Bros Ultimate. Dies wurde in einem eigenen Revealstream von Masahiro Sakurai höchstselbst enthüllt. Während heute nur die Enthüllung stattfand, gibt es in zwei Tagen noch einmal einen etwas längeren Stream, in dem Sakurai Steve ein wenig genauer vorstellen wird.

Super Smash Bros Ultimate X Minecraft

Das Microsoft und Nintendo sich mögen, merkte man spätestens bei der Einführung von Banjo und Kazooie als Kämpfer in Smash. Nun ist also ein weiterer Vertreter von Microsoft im Kampfspiel enthalten und seine Einbindung war nicht gerade einfach, wie Sakurai verlauten lässt.

Eine von Steves Fähigkeiten ist nämlich natürlich das Erstellen von Blöcken, die auf jeder Map platziert werden können. Außerdem kann er sich ein Schwert craften, etwas essen um sich zu heilen und verschiedene Gerätschaften bauen wie z.B. Druckplatten und Katapulte. Des weiteren angelt er sich seine Feinde, verschüttet Lava über die Stage und sammelt Materialien mit seiner Spitzhacke.

Steve ist genau genommen nicht einmal der einzige Kämpfer, der aus Minecraft hinzustößt. Alternative Skins sind auch mit dabei und so könnt ihr auch als Alex, ein Zombie oder ein Enderman spielen. Von den Fähigkeiten her unterscheiden sie sich in keinem Aspekt, es sind also keine Echo-Kämpfer.

Wann Steve in Smash Ultimate aufschlagen wird, ist noch nicht bekannt. Am 3. Oktober um 16:30 Uhr wird jedoch der Vorstellungsstream von Masahiro Sakurai übertragen, eventuell erfährt man dort mehr.

Quelle: Nintendo