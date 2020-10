Cyberpunk 2077 – Neuer Werbespot mit Keanu Reeves und Billie Eilish

Werft einen Blick auf den brandneuen Werbespot zu Cyberpunk 2077! Das Video rückt Schauspieler Keanu Reeves in den Vordergrund und wird von der Musikerin Billie Eilish begleitet.

Neues Bewegtbild mit Keanu Reeves

CD Project RED hat rund 6 Wochen vor Release ihres Open-World-Epos Cyberpunk 2077 einen brandneuen Werbespot zum Spiel veröffentlicht. Das Live-Action-Video ist rund 30 Sekunden lang und rückt Schauspieler Keanu Reeves in den Vordergrund. Untermalt wird das Bewegtbild von Musik von Billie Eilish.

Einen ersten Blick auf den Spot könnt ihr bereits unterhalb dieser Zeilen erhaschen. Bestaunen konnte man das Video übrigens erstmals im Rahmen der diesjährigen NBA Finals zwischen den Los Angeles Lakers und Miami Heat.

“Im Video lädt Keanu Reeves die Spieler ein, seinen Charakter, Johnny Silverhand, in Night City zu begleiten, wenn das Spiel im November veröffentlicht wird.”

Cyberpunk 2077 ist wohl eines der meisterwartesten Spiele in diesem Jahr und erscheint in Europa zeitgleich mit der PlayStation 5. Ab dem 19. November 2020 können sich Spieler den Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One zulegen. Obwohl eine vollwertige Next-Gen-Version erst für kommendes Jahr geplant ist, wird pünktlich zum Release auch ein kostenloses Upgrade mit kleineren Optimierungen möglich sein.

Quelle: Eurogamer