Trials of Mana – Neues Uodate bringt zwei weitere Schwierigkeitsgrade

Trials of Mana bekommt mit dem aktuellen Title Update gleich zwei neue Schwierigkeitsstufen spendiert, die Fans vor neue Herausforderungen stellen werden.

Komfortfunktionen, Bug Fixes und mehr

Das nächste große Update für das Rollenspiel Trials of Mana steht bereits ins Haus und verspricht neuen Content für Hardcore-Spieler. Demnach können Fans schon bald auf die zwei neuen Schwierigkeitsgrade “No Future” und “Very Hard” zugreifen. Beide bieten größere Herausforderungen durch ausdauerndere Gegner und stärkere Bosse. Letzterer ist zudem lediglich als New Game+ Option anwählbar und schränkt euch in der Wahl der Fähigkeiten sowie Items ein.

Ergänzend dazu hat Square Enix einige nette Komfortfunktionen ins Spiel integriert. So können Zwischensequenzen zukünftig bequem überspringen werden und die Goddess Statue wird fester Bestandteil der Map. Ebenso hat man diverse kleine Fehler behoben.

Die vollständigen Patch-Notes findet ihr nachfolgend:

New difficulty setting “No Future” added. An extremely difficult to clear difficulty in which enemies are stronger, especially bosses. It can only be selected for “New Game+” and returns the player to Level 1. Some abilities cannot be equipped. Up to three items can be used in battle. Boss battles have a time limit. The display of enemy attack range has been shortened for some boss battles. Rainbow item seeds may produce high performance equipment of the same name. Two Chain Abilities added: “Guidance of the Sacred Sword” – Party members not in your control that become unable to fight will have 1 HP remaining. “Guidance of the Sacred Sword II” – When you win a battle, all party members’ HP will recover 100 percent.

Other New Feature Additions New difficulty setting “Very Hard” added. It can only be selected for “New Game+.” You can now skip class change cutscenes and the end credits. Fix: Costumes that have been class changed once can now be carried over after a class reset and in “New Game+.” (This only applies to costumes that have been class changed after this update. Costumes can be changed after the first class change.) When selecting “New Game+,” you can choose to return to Level 1. New Goddess Statues added to the map.

Other Bug Fixes

Das neue Title Update soll plattformübergreifend am 14. Oktober veröffentlicht werden.

Trials of Mana [Nintendo Switch] Trials of Mana ist eine HD-Neuauflage des dritten Teils der Mana-Reihe, welcher ursprünglich 1995 in Japan als Seiken Densetsu 3 erschien

Erlebe das beliebte, komplett modernisierte Abenteuer mit hochqualitativer Grafik, einem verbesserten Kampfsystem sowie Stimmen für die Charaktere

Geschichten verwobener Schicksale verändern sich abhängig von deiner Wahl für den Hauptcharakter und seiner Verbündeten

Wähle deinen Favoriten als Protagonisten und zwei Begleiter aus sechs verschiedenen Charakteren

Quelle: Square Enix