Xbox Game Pass – Release-Datum für EA Play bekannt gegeben

Microsoft kündigte vor einigen Wochen an, dass EA Play Teil des Xbox Game Pass werden soll. Nun wurde auch endlich das Datum bekannt gegeben, wann der Service integriert werden soll. Demnach soll EA’s Abo pünktlich zum Start der neuen Konsolen am 10. November für den Game Pass erscheinen.

Xbox Game Pass wird um EA Play und zusätzliche Titel erweitert

Der Service von Microsoft wächst und wächst. Zum Release der Series X/S wird EA Play ohne Aufpreis Teil des Game Pass. Damit wächst das Angebot um weitere 60 Spiele aus der “Vault” von EA. Neue Spiele können zudem 10 Stunden lang angespielt werden, ohne diese kaufen zu müssen. Auch einen Rabatt auf die jeweiligen Spiele in Höhe von 10% erhalten die Abonnenten. Darunter befinden sich u.a Battlefield 5, die Mass-Effect-Reihe, die Dragon Age Spiele und zahlreiche andere Games. Jedoch sind diese nur Teil der Ultimate Version des Game Pass, welcher für Konsole und PC gilt. Allerdings kündigte Microsoft bereits weitere Spiele für ihr Abo-Modell an. So kommen im Oktober u.a Spiele wie Doom Eternal, Brutal Legend oder Forza Motorsport 7 hinzu. Dagegen verlassen u.a State of Mind, Felix the Reaper und Metro 2033: Redux den Service.

PC-Spieler müssen allerdings einen Monat länger auf EA Play warten. Dieser erscheint erst im Dezember, ein genaues Datum steht noch aus. Auf der Konsole könnt ihr mittels des Abo’s bereits auf 250 Spiele zugreifen, ohne die kommenden mit einzubeziehen. Durch EA Play wächst der Katalog auf über 300 Spiele an. Auch auf dem PC kann man zusammen mit EA’s Abo auf über 270 Titel zugreifen. Der Game Pass kostet 9,99€ monatlich, die Ultimate Variante dagegen 14,99€. Je mehr Monate man direkt bezieht, desto günstiger wird das Abo jedoch im Verhältnis.

Quelle: Microsoft