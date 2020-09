Kirby Fighters 2 – Spiel nun offiziell bestätigt

Erst vor ein paar Tagen, haben wir über einen womöglich Leak von Kirby Fighters 2 gesprochen, nun hat Nintendo das Spiel offiziell bestätigt.

Kirby Fighters 2 schon jetzt verfügbar!

Das Spiel rund um die pinke Knutschkugel wurde nicht nur angekündigt, sondern direkt veröffentlicht. Im Nintendo eShop steht der Titel für 19,99 Euro zum Download bereit. Das entspricht den Infos, die wir bereits aus dem Leak erfahren haben. Ob das Spiel bereits erscheinen sollte oder ob dies Zwangsweise durch den Leak der Fall war, wird uns Nintendo wahrscheinlich nicht verraten.

Der Titel könnte ein wenig an Smahs Bros erinnern, jedoch mit nur Kirbys, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Bis zu vier Spieler können dabei an einer Konsole spielen oder auf mehreren Konsolen im LAN- oder Online-Koop-Modus. Wer sich mit Kirby Spielen auskennt, dem sollten die Fähigkeiten bekannt vor kommen Schwert, Beam, Glocke oder Peitsche, sind nur einige der auswählbaren Fähigkeiten. Der Partnerkampf-Turm lässt euch gemeinsam mit einem Freund oder mit einem Bot, gegen verschiedene Gegner-Teams antreten, bis ihr die Spitze des Turms erreicht. Durch Siege erhaltet ihr Items, um eure Fähigkeiten zu verbessern. Ihr könnt auch in Team-Kämpfen oder Alle-gegen-Alle, gegen eure Freunde antreten. Für den Kampf erhaltet ihr Punkte um Extras wie Arenen, Items oder Kostüme freizuschalten. Wer Besitzer von Super Kirby Clash oder Kirby Star Allies ist, bekommt noch ein paar Extras oben drauf.

Angebot Kirby Star Allies - [Nintendo Switch] Nintendo Switch Kirby Star Allies

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

Quelle: Nintendo