Animal Crossing New Horizons – This is Halloween

Der Sommer ist vorbei und der Herbst lässt nicht lange auf sich warten. Auch in Animal Crossing: New Horizons wird sich auf die neue Jahreszeit vorbereitet.

Süßes oder Saures in Animal Crossing New Horizons!

Der Herbst und besonders der Oktober steht ganz im Zeichen von Halloween. Ab dem 30.09 steht für euch das Herbst-Update bereit und es wird schaurig. Ein neuer Trailer, den ich euch auch verlinke, zeigt euch, was es alles neues geben wird. In Nooks laden könnt ihr euch schon einmal die nötigen Süßigkeiten besorgen, damit ihr keine bösen Streiche an Halloween gespielt bekommt. Aber auch neue Bastelmöglichkeiten warten auf euch, um euch richtig in Stimmung zu bringen.

Ihr könnt nun Kürbisse anpflanzen und aus diesen neue Items basteln. Ihr habt dabei die Möglichkeit Kürbislaternen, Vogelscheuchen oder einfach gruselige Deko für den Garten zu basteln. Auch Hexenkostüme und Hautfarben dürfen nicht fehlen, um euch den richtigen Look zu verpassen. An Halloween von 17-20 Uhr heißt es dann, trick or treat! Dann könnt ihr Süßigkeiten mit euren Freunden teilen oder eure Freunde mit den neuen Emotes erschrecken. Ende November wartet dann das nächste kostenlose Update auf euch. Ob das wohl etwas mit Weihnachten zu tun haben kann? Mehr Nintendo News findet ihr hier.

Quelle: Nintendo