Nintendo – Leak enthüllt Kirby Fighters 2

Ups, da ist wohl was schief gelaufen. Nintendo hat aus versehen Kirby Fighters 2 für die Switch angekündigt. Diesmal muss sich der Publisher an seine eigene Nase fassen.

Neues Kirby taucht in der Nintendo Suche auf!

Über den Game Finder for parents, konnte man einen neuen Blick auf das neue Kirby Fighters 2 erhaschen. Der Twitter-User @justinkatzmedia hat ein entsprechendes Bild im Tweet veröffentlicht. Der Game Finder soll eigentlich Eltern dabei helfen, passende Spiele für ihre Kinder zu finden, die ihrem Alter entsprechen. Wenn man jedoch bei der Suche “Nintendo Switch systems” angibt, erschien als zweiter Punkt der neue Kirby Ableger. Für 19,99 Dollar soll das Spiel auf den Markt kommen. Mittlerweile wurde die Seite leider entfernt.

Wem der Titel nichts sagt und sich fragt “Warum denn der zweite Teil?”, der sollte unbedingt einmal Kirby: Triple Deluxe, für den 3DS spielen. Denn Kirby Fighters ist ein Bestandteil dessen. Generell sollte man sich das Spiel gönnen, wenn man auf die pinke Knutschkugel steht. Eine eigenständiges Spiel kam 2014 mit der Deluxe Edition auf dem Markt. Für 6,99 Euro ist der Titel im eShop erhältlich. Wann der Titel nun endgültig vorgestellt wird bleibt abzuwarten. Immerhin wissen wir nun, dass der Game Finder for parents genutzt wird. Zudem ist mal nicht ein Reseller an dem Leak schuld, sondern der Publisher selber, auch mal was neues. Mehr News aus diesem Bereich könnt ihr hier finden.

Seems like Nintendo leaked a new Kirby game onto their website… very interesting pic.twitter.com/vSc7wNZYyK — Justin Katz (@justinkatzmedia) September 23, 2020

Quelle: justinkatzmedia via Twitter