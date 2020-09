Ghostrunner – Cyberpunk Action für Switch angekündigt

Der Mix aus Cyberpunk und Mirrors Edge, Ghostrunner, hat ja erst vor wenigen Tagen einen Release Termin erhalten. Jetzt folgt überraschend auch eine Veröffentlichung auf der Nintendo Switch.

Bereits vor wenigen Tagen berichteten wir über den stylischen Mix aus Mirrors Edge Parcours Gameplay und der Cyberpunk Ästhetik und dessen Release Datum. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir, dass der Titel für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen würde.

Überraschend wurde heute aber auch eine Version für die Nintendo Switch angekündigt und einen Trailer gibt es dazu auch. Erscheinen wird die Version zeitgleich mit den anderen Versionen am 27. Oktober und Vorbesteller erhalten einen Rabatt zum Start sowie Zugang zu zwei Schwertern.

Erscheinen wird der Titel über den Publisher 505 Games, der in den vergangenen Wochen wegen Control Ultimate Edition und dessen Next Gen Upgrade Situation, in die Kritik geraten ist.

Y̲o̲u̲r̲ N̲i̲n̲t̲e̲n̲d̲o̲ S̲w̲i̲t̲c̲h̲ collection is about to get a lot more …dangerous. See for yourself in the new Ghostrunner trailer and get it in the N̅i̅n̅t̅e̅n̅d̅o̅ G̅a̅m̅e̅ S̅t̅o̅r̅e̅ o̅n̅ O̅c̅t̅o̅b̅e̅r̅ 2̅7̅!̅#BeGhostrunner pic.twitter.com/xqK6xCbDtv

— Ghostrunner (@GhostrunnerGame) September 23, 2020