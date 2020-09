RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition – Am Donnerstag kostenfrei im Epic Games Store

Auch wenn aktuell noch Watch Dogs 2 kostenfrei im Epic Games Store erhältlich ist, kommt am Donnerstag bereits der nächste Streich. Pünktlich um 17 Uhr erscheint die RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition bei Epic und kann passend zum Release kostenfrei bezogen werden. Eine solche Aktion, die aktuell keine Seltenheit darstellt, scheint sich also fortzusetzen.

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition kostenfrei im Epic Games Store

Um den Park mit Leben zu füllen, stehen mehr als 300 einzigartige Achterbahnen und Fahrgeschäfte, 500 Landschaftselemente, 60 Geschäfte und Dienstleistungen sowie 20 Tiere zur Verfügung. Dabei können Dutzende von Szenarien bewältigt werden. Wer es vorzieht, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und einen idealen Park ohne Geldsorgen aufzubauen, nutzt den Sandbox-Modus. Dabei stehen den Spielern auch die gesamten Inhalte aus den Erweiterungspaketen Soaked! und Wild! zur Verfügung. Aufregende Wasserparks und spektakuläre Tierhabitate können so erschaffen und verwaltet werden. Die PC-Version zeigt RollerCoaster Tycoon 3 zum ersten Mal im Breitbildformat mit voller 1080p-Auflösung und erhöhter Kompatibilität für neue PC-Hardware.

Die neue Version erscheint am 24. September auf Nintendo Switch und PC via Steam und Epic Store. Was der Titel auf Steam kosten wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.

Quelle: Epic Games Store