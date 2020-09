Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 39.2020

Da sind wir mal wieder mit unserer Releasevorschau. Diese Woche wird mal wieder von Indiespielen dominiert, da große Releases etwas spärlich sind. Es gibt aber durchaus heiß erwartete Titel. So kehrt ein Shooter-Veteran nach langer Zeit wieder zurück.

Releasevorschau mit Freizeitparks, organisiertem Verbrechen und einem schießwütigen Sam

13 Sentinels: Aegis RIM (Playstation 4) – 22. September

13 Sentinels lässt Kaiju-Fanherzen höher schlagen. Ihr erstellt euren eigenen Mech, rüstet ihn mit Waffen aus und schickt in ihn taktische Schlachten. Das alles kommt in japanischer Animeoptik daher.

Going Under (PC, Playstation 4, Switch, Xbox One) – 24. September

Als Praktikantin habt ihr es in diesem Spiel nicht leicht, denn eure Aufgaben umfassen es unter anderem auch, gegen blutdürstige Monster anzutreten. Dazu dürft ihr euch alles als Waffe nehmen, was ihr finden könnt.

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition (PC, Switch) – 24. September

Der dritte Teil der Aufbausimulation, in der ihr euren eigenen Freizeitpark erschaffen könnt, kommt in der kompletten Edition auf den PC und die Switch.

Cyber Hook (PC, Switch) – 24. September

Ein neonfarbener 3D-Platformer, in dem ihr euch hauptsächlich mit einem Greifhaken durch die Level bewegt.

Serious Sam 4 (Stadia, PC) – 24. September

Sam ist wieder da und zwar nach neun Jahren. Der dritte Teil erschien 2011 und jetzt wird also mal wieder chaotisch durch die Gegend geballert.

Circadian City (PC, Switch) 24. September

Ein etwas anderer Lebenssimulator. Statt wie in Vertretern wie Stardew Valley oder Animal Crossing euer Traumleben aufzubauen, müsst ihr Kräfte zehrenden Alltagsarbeiten nachgehen. Nur in eurer Traumwelt ist alles so, wie ihr es euch erhofft.

Trollhunters: Defenders of Arcadia (Switch, Playstation 4, Xbox One, PC) 25. September

Die animierte Dreamworks-Serie Trollhunters, die es auf Netflix zu sehen gibt, bekommt seinen eigenen Sidescroller.

Bullet Age (Switch, PC) – 25. September

Ein 2D-Shoot’em’Up in Cartoonoptik mit vielen seltsamen Monstern und Kreaturen, die ihr über den Haufen ballern müsst.

Swordsman: Virtual Reality Sword Fighting (PC, Playstation 4) – 25. September

Der Name des Spiels verrät doch schon alles: Ihr zieht euch eure VR-Brille auf und kämpft mit einem Schwert gegen eure Gegner. Eine spannende Mittelalterstory gibt es obendrein.

Port Royale 4 (PC, Xbox One, Playstation 4, Switch) 25. September

Die Aufbaustrategie-Simulation mit Fokus auf maritimen Handel und Piraterie geht in die mittlerweile vierte Runde.

Mafia: Definitive Edition (PC, Playstation 4, Xbox One) – 25. September

Das legendäre Gangsterabenteuer kehrt komplett neu aufgemacht zurück und erzählt euren Aufstieg in der Welt des organisierten Verbrechens.

