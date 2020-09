Devil May Cry 5 Special Edition – Box Art enthüllt

Mit dem Launch der neuen Next Gen Konsolen wird Capcom die Devil May Cry 5 Special Edition veröffentlichen. Und dieses Mal könnt ihr auch in den Mantel von Nantes Bruder Vergil schlüpfen.

Das ist die Box für Devil May Cry 5 Special Edition

Während des letzten Playstation Events wurde ja auch die Neuauflage von Capcoms Action Hit enthüllt, der zum Launch der neuen Konsolen zumindest digital bereitstehen soll. Diesmal bekommt ihr neben technischen Verbesserungen aber auch die Möglichkeit in die Rolle von Dantes Bruder Vergil zu schlüpfen. Dabei könnt ihr dann Feinde mit euren Katanas bearbeiten und neue Dämonenfähigkeiten verwenden.

Viel ist nicht bekannt, so wissen wir nicht ob Besitzer des Originals mit einem Upgrade rechnen dürfen oder die neue Edition extra kaufen müssen. Jedoch hat Capcom bereits bestätigt, dass man keine Pläne habe diese Version auch für PC zu veröffentlichen. Was wir allerdings schon wissen ist wie die Box aussehen wird, wenn die physichen Versionen einige Zeit nach dem Launch im Laden stehen. Werdet ihr euch die Special Edition zulegen?

