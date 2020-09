Disintegration – Multiplayer wird bereits abgeschaltet

Manch einer kann sich nicht einmal daran erinnern das Private Division Shooter Disintegration erschienen ist. Und das mag auch einer der Gründe sein, warum man jetzt einen Teil des Spiels auf Eis legt.

Disintegration Multiplayer ist schon am Ende

Der Release von Private Divisions Shooter ist wohl nicht nur an den meisten Kritikern sondern auch vielen Spielern vorbeigegangen. Daher überrascht es kaum, dass die Entwickler jetzt angekündigt haben den Multiplayer des Spiels bereits abschalten zu wollen. Oft bieten Spiele auch Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch Zugang zu den Multiplayer Servern und das selbst bei eher mäßig erfolgreichen Titeln. Umso überraschender, dass es für den Shooter schon jetzt soweit ist, denn erst im Juni war der Release.

Seitdem konnten man aber offensichtlich nicht genug Interesse bei der Gaming Community wecken um die Server am Laufen zu halten. Ab dem 17. November sollten die Server offline gehen und so wird von da an wird nur noch der Singleplayer spielbar sein. Die Frage bleibt allerdings ob der Singleplayer allein überhaupt noch jemanden ansprechen kann, denn offensichtlich stimmte das Gesamtpaket nicht für die meisten.

Quelle: disintegrationgame.com