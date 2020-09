Demon’s Souls – Wird es neue Inhalte geben?

Für wenige Stunden, sah es ganz so aus, als würde das Remaster von Demon’s Souls zumindest eine neue Waffe spendiert bekommen. Im Rahmen des Vorbestellungsstarts der PlayStation 5, wurde auch der Exklusivtitel zur Vorbestellung angeboten inklusive eines besonderen Bonus.

Same old Demon’s Souls?

Kurz nach dem großen Gameplay-Reveal des Sony Exklusivtitels im Zuge des PlayStation 5 Showcase, wurden einige der gezeigten Spiele zur Vorbestellung freigegeben. So auch der aufbereitete Souls-Titel. Dabei wurde nicht nur der Preis des Spiels offenbart – 70 €, der neue Standard von PS5 Exklusivtiteln – nein, Vorbestellern wurde ein besonderer Bonusinhalt versprochen.

Ein besonderer Bonusinhalt, da die Reaper Scythe eine vollkommen neue Waffe darstellen würde, die es so in der originalen Fassung des Spiels nicht gegeben hat. Es sieht dabei so aus, als würde diese Sense die Waffe der Reapers aus der Shrine of Storms-Welt darstellen. Bei der Waffe soll es sich um eine Stärke-/ Geschicklichkeit-Waffe handeln. Leider wurde dieser Vorbesteller-Bonus mittlerweile wieder von den entsprechenden Seiten gelöscht.

Aber warum? Wir sehen diese vergeigte Werbeaktion dennoch als eine Art Bestätigung dafür, dass es in der Neuauflage, das ein oder andere neue Item geben wird. In dieser Beziehung könnte man uns jedoch als Optimisten bezeichnen, es wäre genauso möglich, dass die vergeigte Werbeaktion einfach nur eine vergeigte Werbeaktion war.

Demon’s Souls soll pünktlich zum Start der PlayStation 5 erscheinen. Bei uns also am 19. November 2020.

