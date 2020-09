Panzer Dragoon – Remake erscheint schon bald für PS4 und PC

Das Remake des Klassikers Panzer Dragoon soll schon alsbald auch für PC und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Der offizielle Twitter Account von Panzer Dragoon: Remake verkündete überraschend, dass die Neuauflage des 1995 erschienenen Originals schon “bald” auch auf PlayStation 4 und PC aufschlagen werde. Das Spiel erschien im März dieses Jahres zeitexklusiv für Nintendo Switch und soll nun um weitere Plattformen erweitert werden.

Auffällig ist, dass eine Xbox-One-Fassung von den Entwicklern aktuell noch mit keiner Silbe Erwähnung findet. Auf die Rückfrage eines Fans, ob man mit einer Portierung für Xbox-Konsolen zu einem späteren Zeitpunkt rechnen könne, erteilte das Studio aber zumindest keine direkte Absage. Man betonte viel mehr, dass man “zunächst einmal” nur Versionen für PlayStation 4, Steam und GOG veröffentlichen werde.

Panzer Dragoon wird im Vergleich zum Original mit einigen Verbesserungen ausgestattet. Neben einer zeitgemäßen Optik, dürfen sich Fans auch über eine angepasste Steuerung und kleinere Gameplay-Verbesserungen freuen. Das Remake umfasst insgesamt sieben Level mit den unterschiedlichsten Settings, darunter Ruinen, Städte und Ozeane.

Panzer Dragoon: Remake will be soon available on additional gaming platforms!

📢First up: Steam, GOG, and PlayStation 4📢

Follow us to get the latest news about the Panzer Dragoon games 🐉 pic.twitter.com/kRduv1NmGl

— Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) September 11, 2020