Panzer Dragoon – Remake erscheint auch für den PC

Im Juni wurde während einer Nintendo Direct ein Remake zum Klassiker Panzer Dragoon für die Switch angekündigt. Die Frage blieb offen, ob das Remake des ursprünglich 1995 erschienenen Spiels auch für andere Plattformen erscheinen wird. Diese Frage kann nun mit “ja” beantwortet werden.

Panzer Dragoon erscheint auch bei Steam

In dem Shoot’em’Up-Klassiker fliegt ihr als Drache durch 7 Level und schießt auf alles, was sich bewegt. Riesige Libellen, menschengroße Wespen, gigantische Sandwürmer und tödliche Kampfschiffe stellen sich euch in dem Rail-Shooter in den Weg. Nicht nur auf der Switch könnt ihr herumfliegen, das Spiel wird auch für Steam erscheinen. Das Remake kommt im Winter auf den Markt.

