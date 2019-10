Pokémon – Game Freak plant keine weiteren Let’s Go Remakes

Obwohl die beiden Remakes der 1. Generation, Pokémon: Let’s Go Pikachu/ Let’s Go Evoli, ein ziemlicher Erfolg waren, plant Entwickler Game Freak keine weiteren Ableger der Let’s Go-Reihe. Nichtsdestotrotz nehmen sich die Jungs und Mädels des Studios über das überwiegend positive Feedback der Community zu herzen und lassen ihre Ohren dafür weiterhin offen.

8. Pokémon Generation im Fokus

11 Millionen verkaufte Kopien weltweit, überwiegend positive Kritiken der Presse. Die an das Mobile-Phänomen Pokémon GO angelegten Editionen Pokémon: Let’s Go Pikachu & Let’s Go Evoli konnten die Entwickler Game Freak durchaus als Erfolg verbuchen. Dennoch scheint das Studio kein Interesse daran zu haben, weitere Generationen zu der Reihe hinzuzufügen. Das gaben zumindest Game Direktor Shigeru Ohmori und Produzent Junichi Masuda in einem Interview mit den Online Magazin Eurogamer bekannt. Zumindest gäbe es aktuell noch keine festen Pläne weitere Remakes in diesem Stile in Angriff zu nehmen.

So, at the moment there [are] no particular plans. But if the fans really like it then definitely keep those voices coming out to the Pokemon Company and Nintendo, and make sure we hear them! We wanna hear those comments!

Aktuell sei das Team von Game Freak mit den neuen Editionen Schwert und Schild beschäftigt und habe damit alle Hände voll zu tun. Im Gegensatz zu dem Let’s Go-Ablegern werden diese ja bekanntlich keinerlei Verbindung zu Pokémon GO haben. Zumindest nicht direkt, schließlich wird es mit Pokémon Home eine Art Schnittstelle aller Titel geben. Allerdings erhaltet ihr in Schwert und Schild Gigantamax Versionen von Pikachu und Evoli, solltet ihr die entsprechenden Let’s Go Editionen der Titel Taschenmonster gespielt haben.

Pokémon Schwert und Schild erscheinen am 15. November 2019 für die Nintendo Switch. Solltet ihr bis dahin mit dem Gedanken spielen die Zeit mit einem der Let’s Go Remakes zu verkürzen, sei euch an dieser Stelle unser Test zu den Neuauflagen ans Herz gelegt.

Quelle: eurogamer.net