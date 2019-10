One Punch Man A Hero Nobody Knows – Neue Kämpfer vorgestellt

Es gibt einen neuen Trailer zu One Punch Man A Hero Nobody Knows. Dieser stellt einige neue Kämpfer vor, darunter auch zwei besonders starke Helden aus dem S-Rang. Die Tank-Topper Army wird zum Beispiel von Tank Top Master angeführt, der mit seiner puren Muskelkraft überzeugt.

Schwingt den Baseballschläger in One Punch Man A Hero Nobody Knows

Der zweite vorgestellte S-Rang-Held ist Metal Bat. Wie sein Heldenname bereits verrät, greift er mit einem eisernen Baseballschläger an. Jetzt könnt ihr mit euren Gegnern einen Homerun erzielen. Nachdem diese neuen Charaktere vorgestellt werden, bekommen wir noch ein wenig von den restlichen Kämpfern im Trailer zu sehen. Das Spiel wird für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Bandai Namco via Youtube