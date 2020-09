Dragon’s Dogma – Opening zum Anime veröffentlicht

Zum kommenden Netflix Anime Dragon’s Dogma, wurde nun das Opening veröffentlicht. Die Musik wurde dabei von Tadayoshi Makino produziert.

Dragon’s Dogma startet nächste Woche!

Wer sich auf einen Ableger des Spiels gefreut hat, wird leider enttäuscht, aber wenigstens gibt es in anderer Form Futter für die Fans. Ab dem 17. September erscheint die Anime-Adaption weltweit auf Netflix. Zuletzt wurde das Intro veröffentlicht, welches von Tadayoshi Makino produziert wurde. Dieser hatte auch schon den Soundtrack des Videospiels komponiert, sowie für bekannte Spiele wie Monster Hunter und das Resident Evil 2 Remake. Regie führt dabei Shinya Sugai, der bereits bei Tales of Vesperia seine Finger mit im Spiel hatte. Als Produzent hält Taiki Sakurai her, der bekannt sein sollte für seine Netflix-Werke “Eden” und “Cannon Busters”.

Die Videospiel-Vorlage erschien bereits 2012 für PlayStation 3 und Xbox 360, gefolgt von einer erweiterten Version mit dem Titel Dark Arisen. Jahre später kam endlich eine PC-Version via Steam, sowie Versionen für PlayStation 4, Xbox One und sogar für Nintendo Switch. Ob die Marke mal wieder einen neuen Ableger bekommt ist ungewiss, denn auch das 2015 erschienene DD Online wurde bereits eingestellt. Bis dahin könnt ihr euch aber auf die Netflix-Serie freuen. Das stimmungsvolle Intro habe ich euch unten verlinkt. Mehr News zu euren Lieblings Videospielen findet ihr hier.

