Xbox Series X – Die nächste Generation startet am 10. November

Es ist endlich offiziell. Die Xbox Series X wird, gemeinsam mit der kleineren Series S, am 10. November 2020 erscheinen, zum Startpreis von $499/£449/€499. Mit dieser Ankündigung zieht Microsoft der Konkurrenz davon und enthüllt den mutmaßlichen Start der neuen Konsolen-Generation – sofern Sony nachzieht.

Termin für die Xbox Series X und S

Nachdem Microsoft vor einigen Tagen mit der Series S die Budget-Version ihrer neuen Konsolen-Generation angekündigt hatte, folgt nun die offizielle Ankündigung des Flaggschiffs. Die Series X wird am 10. November erscheinen und euch um knapp 500 € ärmer machen. Ab dem 22. September könnt ihr die neuen Konsolen vorbestellen.

Mit den neuen Konsolen soll es laut Microsoft auch neue Stufen des Xbox All Access geben. Für 25 € im Monat könnt ihr eure Series S mit Xbox Gold und dem Game Pass aufwerten, 35 € kostet das Ganze für die Series X. Diese Optionen sollen pünktlich zum Launch der beiden Daddelkisten verfügbar sein. Die Entscheidung liegt jetzt also bei euch, sofern ihr euch für eine der Microsoft Konsolen entscheiden wollt. Die Series S bietet den preiswerten Einstieg in die neue Generation, nur ohne Laufwerk, mit etwas weniger GPU- und RAM-Power und weniger Speicherplatz. In der Praxis soll das eine maximale Auflösung von 1440p bei bis zu 120fps ermöglichen. Die Series X ist hingegen das komplette Kraftpaket. Bessere Hardware, mehr Speicher, 4K, für die knapp 500 € erhaltet ihr alles, was Microsoft zu bieten hat.

In Sachen Spiele Angebot wird es keinerlei Unterschiede zwischen den Geschwistern geben. Also, die Xbox Series X und S erscheinen am 10. November 2020 zum Preis von 499 € und 299 €. Heureka!

Hier ist nun endlich der Tweet… Xbox Series X: 499 Euro/Schweizer Franken (UVP)

Xbox Series S: 299 Euro/Schweizer Franken (UVP) Release-Datum: 10. November

Pre-Order startet am 22. September Mehr Infos 👇https://t.co/vfbsLP1kFk#PowerYourDreams pic.twitter.com/6Z8sKJvkTO — Xbox DACH (@XboxDACH) September 9, 2020

