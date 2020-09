Angeschaut: NIS America Line-up (gamescom 2020)

Auch in diesem Jahr wurden wir von NIS America eingeladen, uns das bald erscheinende Portfolio näher anzusehen. Allerdings konnten wir auch einige Spiele bestaunen, die erst im nächsten Jahr erscheinen werden. Wie uns der Ausflug in die Welt der japanischen Anime-artigen Spiele gefallen hat, könnt ihr in unserem Angeschaut nachlesen!

RPG Maker MV

Ihr wolltet selbst einmal Entwickler eines Spiels sein und wissen, wie es sich so auf der anderen Seite der Macht anfühlt? Dann dürft ihr den RPG Maker MV nicht verpassen! Dieser erscheint am 11. September 2020 für Nintendo Switch und PlayStation 4 zu einem Preis von 49,99 Euro (digital 29,99 Euro). Ihr könnt komplett entscheiden, wie ihr euer Spiel gestalten wollt. Ob ein klassisches Fantasy-Märchen mit Drachen und Rittern, eine moderne High School Romanze oder eine Geschichte über Götter und Dämonen – im RPG Maker MV könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen.

Dabei bleibt euch das Schlimmste an Arbeit erspart: Das Programmieren. Ihr müsst keine komplexen Codes eintippen, um eurem Programm mitzuteilen, wie ihr euer Spiel gerne hättet. Vielmehr steht euch eine einfach zu handhabende Navigation zur Verfügung, mit deren Hilfe ihr im Spiel aus Hunderten von Assets Charaktere kreieren, eure Welt gestalten uvm. machen könnt! Natürlich könnt ihr auch die Meisterwerke anderer Kreierer herunterladen und spielen, das geht sogar ohne selbst das Spiel zu besitzen! Ein Vorteil der Switch-Version ist, dass ihr bequem per Touch-Steuerung eure Welt gestalten könnt.

Disgaea 4 Complete+

Für Disgaea 4 Complete+ gibt es allerdings bislang nur das vage Veröffentlichungsdatum von Herbst 2020. Zu einem Preis von 39,99 Euro könnt ihr das strategische RPG auf dem PC erleben. Die Story scheint dabei komplexer als gedacht, denn es geht nicht nur um Liebe und Verlust. Es stehen sich viele Gruppen wie Vampire, Werwölfe und Engel gegenüber.

Zu den Features der PC-Version zählen zudem das Level Cap von 9.999, selbst designbare Maps sowie ein Online Modus, in dem ihr mit anderen Spielern auf fliegenden Piratenschiffen spielen könnt. Die Online Funktionen sollen allerdings erst nach dem Launch nachgereicht werden. Es erwarten euch zudem über 30 freischaltbare Charaktere und extra Story-Kampagnen.

Fallen Legion Revenants

Für den Titel Fallen Legion Revenants, der für Switch und PlayStation 4 erscheinen wird, werden wir uns wohl noch etwas gedulden müssen. In dem Action RPG von YummyYummyTummy habt ihr als Rowena die Entscheidungsgewalt über das Geschehen im Schloss, basierend auf den getroffenen Dialogoptionen. Mit jeder Möglichkeit entscheidet ihr, wer lebt und wer stirbt. Doch nicht nur Dialoge, sondern auch Kämpfe werden euch erwarten. In Echtzeitkämpfen müsst ihr eine Gruppe aus legendären Exemplaren befehligen, um eure Gegner zu vernichten.

Als Lucien hingegen müsst ihr mithilfe von alchemistischen Rezepten Dinge wie Tränke und andere nützliche Items herstellen. Mit euren Stealth Fähigkeiten ist es möglich, durch das Schloss zu navigieren, ohne entdeckt zu werden. So kommt ihr ganz leicht hinter die Geheimnisse, die das Schloss beherbergt.

Saviors of Sapphire Wings & Stranger of Sword City Revisited

Für Switch und PC wird im Jahr 2021 ebenso der Dungeon Crawler RPG Saviors of Sapphire Wings & Stranger of Sword City Revisited erscheinen. Tretet hier gegen die Streitkräfte des Overlords der Dunkelheit an, indem ihr euer Team versammelt, euren Spielstil mit Fallen und Taktiken anpasst und die elementaren Schwachpunkte eurer Gegner herausfindet. So könnt ihr eure Feinde übertrumpfen. Haltet ihr eure Teammitglieder am Leben, könnt ihr Beziehungen zu diesen aufbauen und ihr wahres Potenzial entfachen. Abseits des Schlachtfelds könnt ihr euch dann ganz in Ruhe mit euren Kameraden unterhalten, um ihren Hintergrund näher kennenzulernen.

Durch das Setzen von Fallen kann sich auf dem Schlachtfeld der Kampf zu euren Gunsten wenden. Besiegt ihr die gefährlichen Monster, so warten seltene und mächtige Schätze auf euch. Die erweiterte Version des Spiels beinhaltet im Gegensatz zum Grundspiel zusätzliche Inhalte wie mehr Optionen im Charaktereditor, ingame Events oder neue Items und Ausrüstungsgegenstände!

Trails of Cold Steel IV

Am 11. September 2020 finden sich alte und neue Helden aus Class VII auf der Playstation 4 zusammen, für ein weiteres Abenteuer. Dabei wird das neue Spiel das größte Roster an Charakteren in der Reihe bieten und sogar ein paar bekannte Gesichter aus Crossbell und Trails in the Sky. Das Kampfsystem bleibt dabei fast unverändert und noch immer könnt ihr so Arts und Crafts nutzen.

Wenn ihr euch dann abseits der Schlachfelder etwas amüsieren wollt, stehen euch diesmal eine Reihe an Minispielen zur Verfügung, wie zum Beispiel Vantage Master und Fischen aber auch Poker oder Blackjack. Eine Version des Spiels soll 2021 auch für Nintendo Switch und PC erscheinen.

Mad Rat Dead

Wenn ihr farbenfrohe Spiele wollt und einem Beat folgen könnt, dann solltet ihr euch Mad Rat Dead anschauen. Hierbei steuert ihr eine Ratte durch ein Plattformer Level und jede Aktion wie Springen oder Angreifen muss dabei zum Beat der Musik erfolgen. Höhere Schwierigkeitsstufen variieren den Beat und fügen Doppelbeats hinzu, bei denen ihr für die jeweilige Aktion doppelt drücken müsst.

Bosskämpfe gibt es selbstverständlich auch und falls ihr euch mit den verschiedenen Songs vertraut machen wollt, bevor in die Level startet, gibt es auch hierfür einen Trainingsmodus. Erscheinen soll das Spiel am 30. Oktober für Nintendo Switch und Playstation 4.

Prinny 1 + 2

Disgaeas Spin-Off Prinny 1 und 2 Exploded and Reloaded wird am 16. Oktober 2020 seinen Weg von der Playstation Portable auf die Nintendo Switch finden. Der Action Plattformer war schon damals bekannt für seinen harten Schwierigkeitsgrad und brachte einige Spieler zur Verzweiflung.

Schräger Disgaea Humor und forderndes Plattformer Gameplay stehen hier im Vordergrund und sind definitv einen Blick wert für alle Fans der Reihe.

Ys IX: Monstrum Nox

Etwas länger müssen wir noch auf Adols nächstes RPG Ys IX: Monstrum Nox warten, denn es soll erst irgendwann im nächsten Jahr erscheinen. Diesmal werden wir das Inselsetting des letzten Titels gegen eine futuristische Stadt tauschen. Adol wird dabei die Macht der sechs Monstrums nutzen können indem er sich in diese verwandelt und deren spezielle Fähigkeiten nutzt.

Die bekannten Kampfmechaniken wie Flash Move und Flash Guard sind ebenfalls wieder am Start. Geplant ist der Release für Playstation 4, Nintendo Switch und PC.

“NIS America hat uns wirklich sehr freundlich durch eine Präsentation voller Spieler geführt, die sich jeder Japan- und Animeinteressierte nicht entgehen lassen sollte. Nicht nur in diesem Jahr, auch 2021 können sich Spieler auf ein buntes, abwechslungsreiches Portfolio freuen. Ich bin gespannt, was NIS America noch so für nächstes Jahr in Petto hat.” Jasmin Beverungen, Redakteurin