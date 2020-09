Fortnite – Limitierte Switch angekündigt

Ist Fortnite schon tot? Nein? Laut Nintendo zumindest nicht, denn völlig unerwartet wurde nun eine limitierte Switch im Design des Battle Royale Shooters angekündigt. Sie wird wohl nur in Europa, Australien und Neuseeland erscheinen.

Fortnite-Switch kommt im Oktober bei uns auf den Markt

Die Konsole kommt im Design bedruckt mit allerlei Charakteren des Battle Royales. Mit dabei sind unter anderem die Banane, der Tomatenkopf und der Goldfisch im Glas. Die Joy-Cons kommen in den Farben gelb und blau daher, auf dem blauen Joy-Con ist der Bus abgebildet.

Natürlich ist auch das Dock mit einem speziellen Design versehen und natürlich ist das Spiel auf der Konsole bereits vorinstalliert. Zudem gibt es einen Code für das Wildcat Bundle. Dieses enthält das Wildcat Outfit, weitere Styles und 2000 V-Bucks.

Die spezielle Nintendo Switch erscheint bei uns am 30. Oktober, ein Preis ist allerdings noch nicht bekannt. In Australien, wo das Bundle am 6. November erst erscheint, wird es 469,95 AU$ kosten, das wären hierzulande umgerechnet 288,53 €.

Nintendo Switch Fortnite Bundle Das Spiel "Fortnite" kann kostenlos auf der Konsole heruntergeladen werden

Inkl. 1000 V-Bucks sowie das Doppelhelix-Paket. In diesem wiederum stecken ein ganz besonderes Charakter-Outfit und Rücken-Accessoire, sowie ein spezieller Hängegleiter und eine Spitzhacke.

Quelle: nintendolife