Immortals Fenyx Rising – Ubisofts Breath of the Wild-Klon enthüllt

Es war zunächst als Gods & Monsters angekündigt worden, nun heißt es Immortals Fenyx Rising. Das Open World Adventure mit Basis auf griechischer Mythologie weckte bereits mit ersten Bildern Interesse, vor allem bei Zelda-Fans. Ein neuer Trailer und Gameplay zeigt nun: Besonders wenn man Breath of the Wild mochte, könnte man sich auf diesen Titel freuen.

Immortals Fenyx Rising vermischt Humor mit griechischer Mythologie

Der Trailer lässt es bereits erahnen, dass Ubisofts neuer Titel vor allem den Fokus auf eine gute Portion Humor legt. Ihr spielt Fenyx, einen Charakter, den ihr ganz nach euren Vorstellungen gestalten dürft. Begleitet vom Götterboten Hermes bereist ihr das antike Griechenland und bekämpft allerlei mythologische Kreaturen wie Zyklopen, Harpien und der Medusa. Euer Ziel ist, den mächtigen Titanen Typhon zu besiegen.

Erstes Gameplay konnten wir auch bereits begutachten. Wir bereisen eine offene Spielwelt, entweder zu Fuß, zu Pferd oder mit magischen Flügeln auch in der Luft. Der Vergleiche mit der offenen Welt und dem Gameplay von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind nicht von der Hand zu weisen.

Das mythologische Action-Adventure erscheint am 3. Dezember für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia, Switch und PC.

Quelle: Ubisoft