Schlag den Star: Das 2. Spiel – Neuer Ableger der erfolgreichen Show-Umsetzung erscheint im Oktober 2020

Nachdem bereits pünktlich im September 2017 zur TV-Show Schlag den Henssler Schlag den Star: Das Spiel für die Nintendo Switch erschienen ist, folgt drei Jahre später ein zweiter Teil und dieses Mal sogar zum ersten Mal für die Xbox One.

Schlag den Star: Das 2. Spiel erscheint im Oktober 2020

Neben dem TV-bekannten Show-Modus, bestehend aus bis zu 15 Spielen können Spieler noch den “Halbe-Show”-Modus mit sieben, oder für eine ganz schnelle Spielrunde den “Best of Three”-Modus mit maximal drei Spielen, wählen. Dieses Mal wurde die Grafik komplett überarbeitet und das Technikgerüst neu aufgestellt. Der bekannte Comic-Look, welcher auch bei Schlag den Raab und Wer weiß denn sowas? zum Einsatz kam, gehört demnach der Geschichte an. Am bekannten Mix der verschiedenen Minispiele wurde hingegen nicht viel verändert.

Aus den Bereichen Geschicklichkeit, Action, Sport und Wissen ist alles dabei. Schlag den Star: Das 2. Spiel beinhaltet einen bunten Mix neuer Quiz- und Action-Games. Diese haben bereits im Rahmen der TV-Ausstrahlungen bereits für beste Unterhaltung gesorgt. Gespielt wird entweder 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Es finden sich nicht genug Mit- und Gegenspieler? Kein Problem: Diese lassen sich durch fiktive Charaktere ersetzen. Damit es nicht langweilig oder vorhersehbar wird, verfügen diese Charaktere immer über unterschiedliche Stärken und Schwächen.

Neben den beliebten Quiz-Klassikern, wie Blamieren oder Kassieren, Zuordnen und Länderkunde, gibt es auch herausfordernde Action-Spiele, die den Spielern einiges abverlangen.

Schlag den Star: Das 2. Spiel erscheint am 30. Oktober 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC.

Quelle: bitComposer Interactive