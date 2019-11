Gewinnspiel – Wir verlosen 9x Wer weiß denn sowas? – Das 2. Spiel

“WER WEISS DENN SOWAS?“ geht in die 2. Runde. bitComposer Interactive bringt die erfolgreichste TV-Wissens-Show Deutschlands endlich zurück auf die Konsolen und Computer in den heimischen Wohnzimmern. Passend zum Start der fünften Staffel der Sendung bei der ARD, können Hobby-Quizzer wieder ihr Wissen unter Beweis stellen. Wie im TV-Original führt kein Geringerer als Moderator Kai Pflaume durch die Sendung und klärt alle Fragen der Spielrunde mit informativen und spannenden Antwortvideos auf. Der Spieler selbst kann zu Beginn seinen eigenen Charakter aus einer Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten erstellen. Je nachdem für welche Seite er sich entscheidet, erhält der Spieler zudem kompetente Unterstützung durch einen der beiden Team-Captains Elton oder Bernhard Hoëcker. © 2019 bitComposer Interactive / Release für erfolgte PC / PlayStation 4 / Nintendo Switch am 15. Oktober 2019

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit bitComposer neun Versionen vom neuen Spiel Wer weiß denn sowas? – Das 2. Spiel.

Gewinner 01-03: je 1x Wer weiß denn sowas? – Das 2. Spiel (für die Switch)

Gewinner 04-06: je 1x Wer weiß denn sowas? – Das 2. Spiel (für die PlayStation 4)

Gewinner 07-09: je 1x Wer weiß denn sowas? – Das 2. Spiel (für den PC)

Wer weiß denn sowas? - Das 2. Spiel [PlayStation 4] Mit den Charakteren und Originalstimmen von Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoëcker.

30 komplette Shows mit mehr als 390 Fragen und den zugehörigen Antwortvideos.

Ein-, bis Vierspielermodus: Wähle selbst, an wessen Seite Du antreten möchtest - neben Bernhard Hoëcker, im Team mit Elton oder doch lieber zusammen mit Deinen Freunden?

Erstelle Deinen eigenen Charakter aus einer Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten.

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage: Welchem Team-Captain würdest Du beitreten?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an bitComposer für die Bereitstellung der Preise.