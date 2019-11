Gewinnspiel – Wir verlosen 3x Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020

In Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 gibt es die richtige Sportart für jeden, ob auf der Rennstrecke, im Wasser, auf dem Wasser oder im Ring. Entdecke die Tasten- und Bewegungssteuerung deiner Nintendo Switch! Die Bewegungssteuerung lässt dich die Joy-Con-Controller so einsetzen, als würdest du einen Speer werfen oder einen Bogen schießen!

Jage die Goldmedaille in zahlreichen actiongeladenen Events! Zusätzlich zu einer riesigen Auswahl an klassischen Disziplinen kommen jetzt noch Skateboarding, Surfen, Karate und Klettern dazu. Die beliebtesten Charaktere der Super-Mario- und Sonic-Universen treten gemeinsam an, darunter Yoshi, Amy Rose, Luigi, Dr. Eggman und viele mehr! Jeder Charakter hat seine eigenen Stärken und Schwächen.

© 2019 Nintendo / Release für Nintendo Switch erfolgt am 08. November 2019

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo 3x Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 für die Nintendo Switch.

Gewinner 01-03: je 1x Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und/oder Facebook.

2.) Im Nintendo eShop könnt ihr bereits die Demo zu Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 herunterladen und anspielen. Falls ihr die Demo bereits gespielt habt, oder es noch machen wollt, schickt uns einfach einen Screenshot von eurer Lieblingsdisziplin. Einsendungen nehmen wir via Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook) und per Mail entgegen.

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.