Epic Games Store – Diese beiden Spiele sind in der ersten September-Woche kostenlos

Seit geraumer Zeit bietet Entwickler Epic Games im hauseigenen Store jede Woche aufs neue Spieleperlen zum kostenfreien Download an. Auch diese Woche könnt ihr euch erneut zwei besondere Indie-Titel sichern.

Into The Breach und 3 out of 10 kostenlos im Epic Games Store

Ab sofort steht euch im Rahmen der speziellen Promo-Aktion unter anderem der rundenbasierten Strategietitel Into The Breach aus dem Hause Subset Games vollkommen kostenfrei zum Download bereit. Im 2018 veröffentlichten Roque-Lite-Titel schlüpft ihr in die Haut von mächtigen Kampfrobotern, die sich gegen eine außerirdische Bedrohung zur Wehr setzen müssen. Entwickler Subset Games hat sich zuvor mit FTL bereits einen Namen in der Indie-Szene gemacht. Neben dem Strategie-Titel könnt ihr euch diese Woche noch ein zweites kostenloses Spiel sichern. Dabei handelt es sich um das humorvolle Adventure 3 out of 10. Das Indie-Projekt besteht insgesamt aus 5 Episoden, die alle kostenfrei im Store zur Verfügung stehen. Das Angebot kann noch bis zum 10. September wahrgenommen werden. Danach stehen euch mit Railway Empire und Where The Water Tastes Like Wine bis zum 17. September die nächsten Titel bereit.

Wer an der wöchentlichen Gratis-Aktion teilnehmen will, benötigt einen Account im Epic Games Store. Dieser kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten angelegt werden. Das dies wöchige Angebot findet ihr im offiziellen Store unter folgendem Link.

Quelle: Epic Games Store