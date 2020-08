Epic Games Store – Enter the Gungeon und God’s Trigger derzeit kostenlos

Seit geraumer Zeit bietet Entwickler Epic Games im hauseigenen Store jede Woche aufs neue Spieletitel vollkommen kostenfrei an. Derzeit dürfen sich Account-Inhaber über zwei echte Indie-Hits für den PC freuen.

Epic Games Store verschenkt Indie-Titel Enter the Gungeon und God’s Trigger

Im Rahmen der großen Promotion-Aktion bietet euch das amerikanische Unternehmen nun zwei Indie-Highlights vollkommen kostenlos an. Ab sofort könnt ihr euch unter anderem den actiorneichen Rogue-Like-Titel God’s Trigger aus dem Hause One More Level sichern. Die brachialen Kämpfe lassen sich hierbei nicht nur alleine bestreiten, auch ein Koop-Partner kann jederzeit in die brutalen Gefechte mit einsteigen. Zudem gesellt sich der populäre Pixel-Hit Enter the Gungeon, welcher ursprünglich im April 2016 veröffentlicht wurde. Der actionreiche Dungeon Crawler verfrachtet euch dabei in die Haut von unterschiedlichen Abenteurern, die sich durch ein prozedural generiertes Labyrinth gegen zahlreiche Gegner schlagen müssen. Enter the Gungeon wurde zuvor bereits schon einmal kostenlos im Rahmen der Promo-Aktion im Store verteilt. Beide Titel stehen euch noch bis zum 27. August um 17 Uhr zur Verfügung. Danach erhalten PC-Spieler Zugriff auf das Rollenspiel-Bundle Shadowrun Collection sowie das Stealth-Abenteuer Hitman. Hier habt ihr wie gewohnt eine Woche lang Zeit euch die bedien Titel zu sichern.

Wer an der wöchentlichen Gratis-Aktion teilnehmen will, benötigt zwingend einen Account im Epic Games Store. Dieser kann allerdings ebenfalls ohne zusätzliche Kosten angelegt werden. In der vergangenen Woche konnten sich Spieler das actionreiche Abenteuer Remnant: From the Ashes sowie Geschicklichkeitsreihe The Alto Collection sichern. Zu den kostenfreien Angeboten gelangt ihr über folgenden Link.

Remnant: From the Ashes (PC) Survival-Action-Spiel in Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von ungeheuerlichen Kreaturen heimgesucht wird

Entdecke dynamisch generierte Welten, die sich mit jeder Spielsession verändern und dabei neue Karten, Gegenerkämpfe, Quests und Ereignisse kreieren

Besiege taffe Gegner und epische Bosse in schwierigen Umgebungen, um Erfahrung, wertvolle Beute und Verbesserungsmaterialien zu erhalten

Verbünde dich mit zwei anderen Spielern, um deine Überlebenschancen zu verbessern

Quelle: Epic Games Store