The Falconeer – Ab Oktober könnt ihr Beta fliegen

Der visionäre Indie-Entwickler Tomas Salas bringt mit The Falconeer, in Zusammenarbeit mit Publisher Wired Productions, im November ein neuartiges Luftkampf-Open-World Projekt auf eure Bilschirme. Einzug erhält das Spiel auf euren PCs und der Xbox Familie. Auf Steam könnt ihr euch das Spiel bereits vormerken. Ab Oktober könnt ihr dort das Ganze auch Beta testen. Wie ihr daran teilnehmen könnt und was euch in dem Spiel erwartet, erfahrt ihr natürlich hier bei uns.

Kämpft um die Ursee in The Falconeer

In 3rd Person kämpft ihr euch euren Weg im Kampf um die geheimnisvolle Welt der Ursee frei. Verfeindete Fraktionen kämpfen hier in einem schier unendlichen Krieg um die Vorherrschaft über See, Land und Luft. Mit eurem treuen Gefährt, welches ihr genau wie eure Ausrüstung aufmotzen könnt, erkundete ihr so die große offene Welt des Spiels. Die Story betrachtet zwar jeweils einen einzelnen Konflikt, lässt euch diesen aber aus jeder erdenklichen Perspektive erleben.

Um euch für die Beta zu bewerben, müsst ihr lediglich dem Discord-Channel des Projekt beitreten und den dortigen Anweisungen folgen. Dafür müsst ihr lediglich einige Fragen beantworten und werdet dann bis zum Erreichen der Obergrenze in einen Pool aus möglichen Teilnehmern aufgenommen. Die Teilnehmer werden zufällig ausgelost und dann zum Start der Beta-Phase benachrichtigt. Die Beta bietet euch dabei einen kurzen Einblick in das Prinzip des Spiels, sowie eine verschiedene Locations, Gegner und Missionen zu Beginn des Spiels.

