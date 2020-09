Hello Games – No Man’s Sky Entwickler arbeiten an neuem Spiel

Hello Games arbeitet zurzeit an einem neuen Game. Dabei soll es sich um ein ähnlich großes und ambitioniertes Spiel wie No Man’s Sky handeln.

Woran arbeitet Hello Games?

In einem Interview mit dem Magazin Polygon verrät der Firmengründer von Hello Games, Sean Murray, dass sie an einem neuen Projekt arbeiten. Die Ambitionen sind hoch: Das neue Spiel soll ähnliche Ausmaße wie No Man’s Sky erreichen. Was uns genau erwartet, wurde noch nicht verraten. Das Game soll sich momentan in einer noch frühen Entwicklungsphase befinden.

Bei der Entwicklung wollen Sean Murray und sein Team ihre Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit mit No Man’s Sky gesammelt haben, bedacht einsetzen. So war der Start des Weltraumepos holprig und erst durch diverse Updates zu dem so beliebten Spiel geworden, das es jetzt ist. Nochmal will das Studio einen solchen Start sicher nicht hinlegen.

Hello Games scheint momentan also voller Tatendrang zu sein. Erst vor Kurzem haben sie das neue Puzzle-Adventure namens The Last Campfire veröffentlicht. Das Spiel ist zeitexklusiv im Epic Games Store erhältlich und soll im nächsten Jahr auch für Steam erscheinen.

Quelle: Polygon