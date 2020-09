PlayStation Now – Diese Spiele sind im September neu

Ähnlich wie Microsoft, die zuletzt die Neuzugänge für den Abo-Service Xbox Game Pass bekannt gaben, veröffentliche nun auch Sony eine Auflistung der neuen Titel, die dem Konkurrenzprodukt Playstation Now hinzugefügt werden. So halten insgesamt vier neue Spiele im September Einzug in den kostenpflichtigen Streaming Service der PlayStation 4.

PlayStation Now ab september mit Resident Evil 7 und Final Fantasy XV

Sonys Streaming Service warte im laufenden Monat mit einigen neuen AAA-Hits auf. So werden Abonnenten unter anderem ebenfalls auf das 2016-veröffentlichte Rollenspiel Final Fantasy XV zurückgreifen können. Hier verschlägt es euch in die Haut von Prinzen Noctis, der sich gemeinsam mit seinen drei Gefährten Ignis, Gladiolus und Prompto auf eine äußerst abenteuerliche Reise begibt. Weiter geht es mit dem Wrestling-Titel WWE 2K19 aus dem Hause 2K Games. Zudem gesellt sich das Adventure Observation, welches im vergangenen Jahr unter der Flagge von Devolver Digital veröffentlicht wurde und euch aus der Perspektive der künstlichen Intelligenz S.A.M die Kontrolle über eine ganze Raumstation gewährt. Außerdem erhält der Sony Abo-Service im September mit Resident Evil 7 biohazard weiteren prominenten Zuwachs. Der Horror-Titel entlässt euch in ein heruntergekommenes und scheinbar verlassenes Haus, in dem alles nicht so ist wie es auf den ersten Blick scheint. Der Survival-Horror-Hit ist ab diesen Monat ebenfalls im Xbox Game Pass verfügbar (wir berichteten).

