Unknown 9: Awakening – Action-Adventure unerwartet angekündigt

Im Rahmen der gamescom Opening Night Live erwartete uns gestern etwas unerwartet der Trailer von Unknown 9: Awakening. Bei dem bisher tatsächlich unangekündigten Spiel handelt es sich um ein Action-Adventure, dass 2021 für die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen soll. Das es sich dabei jedoch um etwas ganz besonderes handeln könnte, lässt der Trailer zunächst nicht erahnen, denn bei Unknown 9 handelt es sich um ein mutlimediales, interaktives Erlebnis. Was das bedeutet und was wir bisher über das Spiel wissen, erfahrt ihr hier bei uns.

Unknown 9: Awakening als unerwartete Überraschung

Die Geschichte und das Universum der Reihe erstreckt sich nämlich nicht nur über die Plattformen der Videospielwelt. Dazu gehören unter anderem mit Chapters ein immersives, interaktives Abenteuer und mit Out of Sight ein geskripteter Podcast. Mit Genesis eine Roman Trilogie und mit Torment eine Comic Reihe. Damit erstreckt sich das erlebbare Abenteuer auf die unterschiedlichsten Plattformen und Wahrnehmungsweisen und macht die Reihe zu einem ganz besonderen Ansatz. Ob die Reihe damit erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten, jedoch wirkt das Ganze zuweilen sehr vielversprechend.

Bei dem nun erstmals angekündigten Spiel Awakening handelt es sich offenbar um ein Action-Adventure. Ihr schlüpft in die Rolle von Haroona, die auf den Straßen Indiens aufgewachsen ist. Wie im Trailer gut sichtbar, kann sie Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Eine Art Mentor hilft ihr, mit der Fähigkeit besser zurechtzukommen und bringt ihr bei, auf eine versteckte Dimension zuzugreifen. Viel mehr wissen wir leider über das kommende Spiel noch nicht. Spannend wirkt es jedoch allemal und macht neugierig auf das was noch so kommen mag.

PSN Guthaben-Aufstockung| 50 EUR | deutsches Konto | PSN Download Code Nur gültig und funktionsfähig mit einem deutschen PlayStation Network (PSN) Konto

Einfache und schnelle Alternative um Ihr PSN Konto ohne Kreditkarte mit Guthaben aufzuladen

Immer das perfekte Geschenk - PSN Guthaben kann ohne eigenes PSN Konto gekauft und verschenkt werden. Lassen Sie Ihre Liebsten selbst entscheiden, was sie damit kaufen möchten.

Kauf und einlösen innerhalb von wenigen Minuten - nach dem Kaufabschluss erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem Download Code und detailierten Informationen zum Einlösen des Codes

Nutzen Sie PSN Guthaben um exklusive Angebote im PSN Store zu kaufen

Quelle: Unknown 9 Homepage